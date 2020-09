Hyrule Warriors: Age of Calamity aangekondigd voor november

I think you are finally ready, ready to know what happened a 100 years ago! Er verschijnt een gloednieuwe Warriors game van The Legend of Zelda en deze focust zich volledig op de gebeurtenissen vóór Breath of the Wild!

Je zou dus kunnen zeggen dat het een prequel is op The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hyrule werd 100 jaar vóór voor de gebeurtenissen uit Breath of the Wild geteisterd door een grote ramp. Fans hebben dit nooit in levende lijve mee mogen maken. Maar dit jaar in november komt hier verandering in met Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Hyrule Warriors: Age of Calamity neemt spelers mee naar de gebeurtenissen net vóór de grote ramp en plaatst spelers in iconische Hyrule gebieden vóór ze vernietigd waren. Bekende personages uit de The Legend of Zelda: Breath of the Wild keren terug, zoals Link en Zelda. Maar ook personages nog niet eerder gezien in een Warriors game maken hun debuut. Onder andere de vier uitverkorenen zijn voor het eerst speelbaar in een Warriors game van The Legend of Zelda.

De overeenkomsten tussen deze nieuwe Warriors game en Breath of The Wild blijven niet enkel bij het uiterlijk. Spelers moeten puzzels oplossen en hun Sheikah-steen gebruiken. Daarnaast speel je nieuwe wapens en vaardigheden vrij en kan je nieuwe voorwerpen maken met gevonden spullen. Daarnaast kan je winkels bezoeken om nieuwe spullen te kopen, allemaal bekend uit de hitgame uit 2017.

Eiji Aonuma, de producent van de The Legend of Zelda serie verteld in de video hoe deze game tot stand is gekomen. Ook vraagt hij de fans om nog even geduldig af te wachten op meer informatie omtrent het vervolg op Breath of The Wild. Het team is nog hard aan het werk voordat we meer informatie krijgen.

Hyrule Warriors: Age of Calamity verschijnt 20 november exclusief voor Nintendo Switch.