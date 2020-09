Serious Sam 4 heeft een nieuwe story trailer

Serious Sam 4 heeft een nieuwe trailer op YouTube gekregen. De trailer gaat over het verhaal van de game en is gisteren online gezet. De game komt uit op 24 september op Steam en Stadia. Dit zal dus de laatste trailer zijn, die we zien voor de release.

Serious Sam 4 zal over 2 dagen te spelen zijn op Steam en Stadia. Om de fans alvast in de stemming te brengen voor het verhaal van de game heeft Devolver Digital een story trailer op YouTube geplaatst. In de trailer zien we dat we een hele boel aliens moeten gaan kapot schieten. Dit zijn we natuurlijk wel gewend van deze game serie. Daarnaast wordt ons in de trailer verteld dat we op zoek gaan naar de Heilige Graal. Dit zou namelijk een alien artifact zijn en waarschijnlijk de sleutel om de aliens te verslaan. Toch?! Het antwoord op deze vraag wordt in de trailer nog niet duidelijk gemaakt. We krijgen alleen te horen dat we de Heilige Graal gaan zoeken, omdat het een triple A game is. Dit type verhaal past dus wel bij een game van Devolver Digital.

Serious Sam

Het eerste deel van Serious Sam verscheen in 2001 en werd ontwikkeld door Croteam. Het spel is een first-person shooter waarin de speler het opneemt tegen aliens onder leiding van Mental. Mental wil de mensheid vernietigen en om hem tegen te houden kruipen spelers in de huid van Serious Sam Stone om een hoop aliens af te knallen. In Serious Sam 4 wordt de aarde opnieuw (of nog steeds) bedreigd door aliens en dus moet Sam weer aan de bak. In de trailer zien we verschillende monsters van verschillende groottes. Er zullen aan de trailer te zien weer een aantal epische bosfights in de game zitten.

Serious Sam 4 komt op 24 september uit op Steam en Stadia.