TitanReach is RuneScape met WASD

TitanReach is een MMORPG op Kickstarter die je direct een bekend gevoel geeft. Het oogt, speelt en lijkt sprekend op RuneScape, maar met een bepaalde twist. Je bestuurt je personage met WASD op een meer traditionele MMO wijze.

Een moderne kijk op de Old School MMORPG. Dat is waar de Kickstarter pagina van TitanReach haar pagina mee opent. Je duikt in de wereld van Alyssia, maar met voortdurende flashbacks naar een andere MMO wereld: Gielinor.

De ontwikkelaars geven toe, de voornaamste bron van inspiratie voor de Kickstarter MMO is RuneScape. Zo lijken de verschillende vaardigheden in de game sterk op die van RuneScape en zijn de ontwikkelaars ook van plan om verhaallijnen op dezelfde manier te implementeren. Wie bekend is met RuneScape snapt precies wat ik bedoel. De game is in haar genre heel erg uniek. Het speelt heel anders dan je traditionele MMO en Square Root Studios wilt de RuneScape magie bundelen met de speelwijze en kracht van je meer traditionele MMO. Gebundelde krachten om wederom een unieke ervaring te bieden die het beste haalt uit beide werelden.

Deja-vu

TitanReach leent zowel elementen uit RuneScape, maar ook andere MMO’s zoals World of Warcraft. Het quest systeem lijkt daarbij het meest op die van RuneScape. Quests bestaan dus uit unieke verhaallijnen die los van elkaar staan en vervolgen kunnen krijgen. De quests zijn dus vrij uitgebreid ten opzichten van je traditionele ‘Vermoord 10 ratten’ soorten quests.

Ook de skills lijken sterk op die van Runescape. Zo heb je verschillende vaardigheden zoals Woodcutting, Fishing, Cooking, Forging enzovoort. Deze kan je afzonderlijk van elkaar trainen en zo wordt je personage ook niet in een bepaalde class gestopt. Je kunt zowel een magiër, boogschutter als krijger zijn, net als in Runescape dus.

De focus in deze game ligt erg op de community. De ontwikkelaars zijn geen grote fan van een Auction House of Grand Exchange. Ruilhandel vindt plaats tussen spelers en de in-game chat functie gaat hier een grote rol bij spelen. De chat wordt onderverdeeld in verschillende kanalen. Zo heeft ieder regio een kanaal, maar is er ook een trade-chat waarin spelers oproepen kunnen doen naar bepaalde voorwerpen. Hierbij is het mogelijk om voorwerpen te linken in de chat, waar je naar op zoek bent, of die je aanbied op de markt. Iets waar World of Warcraft veelal gebruik van heeft gemaakt.

Je kunt dit ook vergelijken met Runescape vóór de invoer van de Grand Exchange waarbij spelers rond Varrock West bank of Falador Park stonden om hun spullen aan te bieden aan andere spelers.

Je kunt de game nu al spelen

TitanReach is momenteel nog een Kickstarter project, maar je kunt al aan de slag met de game. De ontwikkelaars hebben namelijk een gratis demo beschikbaar gemaakt. Je kunt deze demo spelen zelfs zonder bij te dragen aan de Kickstarter campagne. Klik hier om de gratis demo te downloaden.

RuneScape Youtuber Maikeru heeft een uitgebreide video geplaatst waarin hij bijna een uur praat met de ontwikkelaars van de game. Ze delen veel informatie over de toekomst en hun visie voor de MMO.