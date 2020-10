Gratis Moon Harvest update voor Overcooked! 2

Met nieuwe levels, varianten van een zoete Chinese delicatesse en een nieuw environmental hazard word er weer wat leven geblazen in Overcooked! 2.

Team17 en Ghost Town Games serveren verse nieuwe content voor Overcooked! 2 spelers om de start te vieren van het jaarlijkse Mid-Autumn Festival, gevierd in China en Oost-Azië. Met de gratis Moon Harvest Festival update, nu beschikbaar voor pc en consoles, verwelkomen Kevin the Dog en The Onion King in het herfst- / herfstseizoen drie soorten mooncakes – het traditionele dessert voor de feesten – op het menu, samen met vijf nieuwe niveaus om chaos te creëren, en de introductie van gevaarlijke waterlelies die nauwelijks het gewicht van een chef kunnen dragen.

Het Moon Harvest Festival is beschikbaar voor alle spelers (inclusief degenen die de Overcooked! 2 Season Pass nog moeten kopen) en is het nieuwste in een lange reeks van gratis seizoensupdates die zijn uitgebracht voor de bekroonde multiplayer game. De update zal ook verschijnen in de komende definitive edition van Overcooked! All You Can Eat, dat later dit jaar op de volgende generatie consoles zal verschijnen.

