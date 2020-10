Review: The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Dungeons and Dragons is een oude bekende table top game waarin spelers samen een avontuur beleven. D&D is altijd een grote inspiratie bron geweest voor diverse RPG games en dungeon crawler games. Daarnaast is D&D de laatste jaren populairder dan ooit geworden. Mede door Corona heeft de game ook dit jaar een vlucht genomen en nieuwe spelers gekregen. The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos is zo’n game die geïnspireerd is door D&D.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos is een third person dungeon crawler gebaseerd op Dungeons and Dragons. Maar de makers hebben gekozen voor een komische twist voor hun game. De game zit vol met humor en standaard vooroordelen. Zowel de vooroordelen van mensen die D&D niet spelen als vooroordelen van de spelers zien we in de game terug. De personages die je als speler bestuurd hebben ook allemaal de standaard naam gekregen van hun klasse of ras. De party avonturiers bestaat uit een Ranger, Elf, Dwarf, Barbarian, Orc, Thief en een Mage.

Het gezelschap waarmee je op pad gaat neemt elkaar continue in de zeik. Zo gaan de beledigingen tussen de Elf en Dwarf over en weer. De Ranger doet alsof hij de leider en de dapperste is van de gezelschap, de Thief is een emo waarnaar nooit geluisterd wordt, de mage voelt zichzelf te goed voor de rest en de intelligentie van de Orc en de Barbarian is ver te zoeken. Als je D&D speelt en je gaat met The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos aan de slag, zul je vaak moeten lachen om de opmerkingen van je gezelschap. Ze zijn heel erg herkenbaar van je eigen speeltijd in Dungeons and Dragons. Ook andere karakters die je in het spel tegen komt voldoen aan de standaard vooroordelen die er zijn wat betreft hun klasse.

Gameplay van The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Zoals eerder benoemd is The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos een third person dungeon crawler. Je kan de game spelen met muis en toetsenboord of met een controller. Veelal loop je door de dungeon heen waarin je verschillende encounters tegen komt met bekende vijanden uit Dungeons and Dragons. Skeletten en goblins genoeg om te verslaan. Wanneer je een encounter tegenkomt, schakel je over naar een turn based combat system. Er wordt achter de schermen een volgorde bepaald waarin iedereen aan de beurt komt. Elk personage kan een loop actie doen en een aanval of verdedigings actie doen. Ook kan je ervoor kiezen om twee keer te lopen in plaats van één keer. Maar je kan jammer genoeg niet twee keer aanvallen in één beurt.

Daarnaast kan je ook nog tactisch gebruik maken van je beurt uit stellen tot een latere beurt in dezelfde gevechtsronde. Op de battlemap kan je gebruik maken van van diverse attributen waarachter je kan schuilen waardoor je lastiger te raken bent. Maar niet elke attribuut is handig om achter te zitten aangezien die ook wel is willen ontploffen. Enige wat ik miste tijdens het spelen van The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos is een skip of doorspoel functie om de acties van je tegenstander te versnellen. In sommige gevechten zijn er zoveel tegenstanders in het spel dat het rustig een paar minuten duurt voordat je zelf weer iets mag doen.

Naast het verkennen en vechten heb je ook character sheets van je gezelschap waarop je je personages sterker kan maken. Na de gevechten verdien je XP waardoor je personages een level omhoog kunnen gaan. In The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos vind je genoeg items waarmee je je personages ook sterker kan maken. Al deze items zijn voorzien van grappige benaming. Zo start de Dwarf bijvoorbeeld met een bijl genaamd: Your First Lame-Ass Axe. Hoe meer items je vindt hoe grappiger sommige benamingen worden. Kortom humor voert de grote boventoon in deze game.

Verhaal en Verdict

Het verhaal van The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos gaat over een gezelschap dat op zoek is naar een standbeeld. Dat standbeeld heeft zo’n rare naam dat de meeste personages in je gezelschap het niet eens uit kunnen spreken. Althans ze spreken het vaak genoeg verkeerd uit. Maar onderweg komen ze in aanraking met The Amulet of Chaos. Deze amulet is vervloekt waardoor je personages wel is verdwijnen uit je gezelschap en je vijand worden. Gelukkig door een paar flinke klappen uit te delen kunnen ze weer bij zinnen komen. Het gezelschap gaat daarom op zoek naar een oplossing om van deze amulet af te komen en de vloek op te heffen.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos is een vermakelijke dungeon crawler met een flinke dosis humor. Zowel het verhaal als de gameplay zijn goed en prima bespeelbaar. Ondanks dat de game doordrenkt is van komische acties, gesprekken en items blijft de game je aandacht trekken. De gevechten zijn uitdagend waarbij tactisch spelen key is. Hersenloos gevechten ingaan zoals je Orc en Barbarian graag willen is er niet bij. Wat ik wel vervelend aan de game vond is het gebrek aan doorspoelen of skippen van de beurten van je tegenstanders. In grote gevechten duurt het gewoon net iets te lang voordat jezelf weer iets mag doen. De laadtijden van de game bij het opstarten is ook net wat aan de te lange kant. Desondanks is het een geweldige game die Dungeons and Dragons continue in de zeik neemt met de humor die in de game zit. Een vermakelijke game waarbij je flink kan lachen en waarbij je genoeg wordt uitgedaagd in de gameplay.