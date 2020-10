Review: Ride 4

Wij mochten alvast aan de slag met Ride 4, het nieuwe deel in de langlopende reeks van motor racing sim games. Met 175 motoren en 30 tracks is er dan ook genoeg te doen. Ondanks dat de trailer nog maar net uitkwam, staat de release van Ride 4 al voor de deur.

Career mode

Ride 4 pakt het net iets anders aan dan zijn voorgangers. Spelers die de game net opstarten beginnen met een aantal tests. Dit is dan ook gelijk waar de frustratie van start gaat. Ik zal mijn best doen om deze frustratie aan de kant te zetten, maar wil spelers toch graag behoeden. Daarom begin ik in deze review met de negatieve aspecten van de game.

De career mode neemt deze keer een wat logischere structuur aan. Spelers zullen in een regionale league naar keuze beginnen en zullen, na het behalen van genoeg prijzen, doorgaan naar de world leagues. Voordat je ook maar begint aan de career mode, zul je eerst een paar tests en kwalificatie rondes moeten rijden. Dit is waar de straf begint. Ga je net buiten de lijnen van het circuit, dan telt de huidige, en soms zelfs de volgende, ronde niet mee. Het is logisch dat de developers willen zien in hoeverre jij je aan de ideale racing line kunt houden. Het wil echter wel zeggen dat wanneer je moeite hebt met de game, je de game dus ook niet inkomt.

Ride 4 neemt zichzelf dus ontzettend serieus. Alleen toegang krijgen tot de career mode is al een prestatie. Daar moet dan ook wel enige beloning tegenover staan zou je denken. Dat is niet zo. Spelers beginnen op een Yamaha R6, een veel voorkomende en vrij alledaagse motor. Het is niet zo dat je mag kiezen op welke motor je wil beginnen. Dat is apart gezien Ride 4 gebruik maakt van een affinity system dat beloningen voor loyaliteit aan fabrikanten geeft. Je kunt natuurlijk vrij snel meer credits verdienen door te racen. Zo kun je uiteindelijk toch andere motoren aanschaffen.

Het racen valt echter niet mee. Wie dacht dat alleen de kwalificatie races frustrerend zouden zijn, zat er ver naast. En weer is het zo dat als je er tijdens de races naast zit, je ronde niet mee telt. Daarbij komt dan nog de AI. Ride 4 maakt gebruik van een custom AI systeem dat door Milestone ontwikkeld werd. De AI zal dan ook aanpassingen maken en zal blijven leren terwijl jij vooruitgang maakt in de game. Dat klinkt mooi maar daar gaat het dus weer keihard fout. Het kleinste tikje van een tegenstander kan er al voor zorgen dan jij van je motor loskomt en crasht. De tegenstanders zelf lijken echter onkwetsbaar. Hoe de game hier met de speler omgaat is ronduit bizar. Op het laten crashen van tegenstanders staat, in tegenoverstelling van buiten de lijntjes gaan, geen straf.

Difficulty

Dit is dan ook waar Ride 4 flink tekort schiet. Hoewel de opzet slim is, en je meer beloningen krijgt naarmate je verschillende assisting systems uitzet en over gaat naar bijvoorbeeld handmatig schakelen, is er geen enkele manier om de difficulty zelf aan te passen. Tegenstanders zijn in Ride 4 flink beter dan ze in de voorgaande titels waren.

De positieven

Tot zover zijn we vrij negatief over Ride 4 geweest. Dat is echter niet de bedoeling. Nu we de mindere kanten hebben gehad, kunnen we over naar de positieve kanten. Ride 4 is namelijk veruit de beste in de reeks. Het racen was nog nooit zo goed. Voor velen van ons zal het nooit zo ver komen, maar voor de spelers die de controls onder de knie krijgen en echt vooruitgang gaan maken in de game, zal het een geweldige ervaring zijn. Met diverse classes, veel verschillende tracks en de keuze om op wat voor motor dan ook te rijden, zal er genoeg zijn om je bezig te houden.

De physics en graphics zijn er enorm op vooruit gegaan. De tracks ogen dan ook fantastisch, en het besturen van de verschillende motoren voelde nooit eerder zo goed. Het verschil tussen de motoren is dan ook, naast de verschillende snelheden, goed te merken. Het verschil in vering en remkracht is altijd duidelijk. Deze settings kun je dan ook zelf per motor veranderen.

Ook de customization is geweldig. Elk bekend merk is aanwezig. Zo ook in de uitrusting van de riders. Elke moderne motorhelm, elk pak, en alle high end handschoenen zijn te vinden. Deze kun je ook nog in kleur aanpassen. Spelers kunnen van 6 verschillende slots voor outfits gebruiken. Zo kun je altijd zorgen dat jouw uitrusting bij jouw huidige motor past. En ook daar is de keuze enorm. Cafe racers, naked bikes, supersports en de circuit racers zijn van alle bekende, maar ook minder bekende, fabrikanten aanwezig

Verdict

Ride 4 is ijzersterk. Liefhebbers zullen zich dan ook zeker vermaken. De physics zijn er hard op vooruitgegaan. Hoewel er nog steeds problemen met de physics om de botsingen heen zijn, was het rijden zelf nooit eerder zo goed. Daarnaast zijn er voldoende game modes, waaronder de nieuwe endurance mode. De AI is ook beter dan het vroeger was. Tegenstanders zullen je echter nog steeds zonder enige twijfel van de weg vegen.

De endurance mode voegt een hele nieuwe dimensie toe. Spelers zullen op hun brandstof verbruik en de toestand van hun banden moeten letten. De races kunnen van twintig minuten, tot vierentwintig uur duren. Je zult dus goed moeten nadenken over wanneer je de pit in wil. Eenmaal daar aangekomen, zul je nog moeten kiezen wat je precies tijdens de pitstop wil doen. Dit kan van grote invloed op het vervolg van de race zijn.

Wie even wil doorbijten om de controls en difficulty te temmen, zal zich zeker vermaken met Ride 4. Voor de meeste spelers, en vooral de nieuwkomers, zal dit echter niet te doen zijn. De career mode is, ondanks dat hier een goede structuur in zit, langdradig, ontzettend moeilijk en nauwelijks belonend.

Zouden de developers de tijd nemen om nog wat meer aan de AI te werken, en Ride 4 toegankelijker te maken voor nieuwkomers en spelers die wat meer casual zijn, dan zou dit een ijzersterke motor racing game zijn. In zijn huidige staat is Ride 4 echter meer geschikt voor de veteranen.