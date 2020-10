Genshin Impact update 1.1 details! Release aanstaande?

Vorige week verscheen Genshin Impact op Playstation 4, PC en mobile. Met nu al zo’n 17 miljoen spelers is dit de beste Chinese game met internationale lancering ooit.

Alhoewel Genshin Impact pas een weekje oud is lijkt de eerste update al aanstaande te zijn. De geruchten gaan de rondte dat update 1.1 al eind oktober, begin november verschijnt. Sommigen beweren zelfs een release datum zo vroeg als 12 oktober. Alhoewel dit erg onwaarschijnlijk is. Alle geruchten zijn niet bevestigd, dus neem ze met een korreltje zout.

Nieuw continent

Op dit moment zijn er twee speelbare gebieden in Genshin Impact. Monstadt en Liyue. Ieder gebied staat in het teken van een bepaald element. Monstadt Wind, Liyue Geo. Inazuma is volgens de geruchten het nieuwe gebied in de game. Dit gebied staat in het teken van het Electro element. Ook dit gebied voegt een nieuwe wildernis toe en een stad.

Spelers krijgen toegang tot Inazuma door het verhaal in Liyue door te spelen en Adventure Rank 32 te halen. Op dit moment opent het nieuwe hoofdstuk in het verhaal waarmee je het nieuwe gebied in trekt.

Nieuwe personages

Een groot onderdeel van Genshin Impact zijn de vele verschillende speelbare personages. Met update 1.1 komen nieuwe personages waarvan we bepaalde al kennen, uit bijvoorbeeld het verhaal. Bekijk hier beneden beelden van één van de nieuwe personages die al speelbaar is in de testservers. Zhongli gebruikt Geo-krachten en een speer.

Childe uit het verhaal wordt ook speelbaar en dit wordt een Water element gebruiker. En het lijkt er op dat zijn ability je van wapen laat veranderen. Een soort van hybrid tussen melee en ranged dus.

Er zijn meerdere personages uitgelekt, waaronder een nieuw Vuur-personage.

Kwaliteitsupdates

Na een week spelen kom je er al snel achter wat wel goed werkt en wat niet zo goed werkt. De ontwikkelaars krijgen veel feedback van de spelers en passen hierop enkele dingen aan. Zo zien we in update 1.1 onder andere wat handige verbeteringen:

60 FPS op ultra settings voor Android spelers

Notificatie en Privé berichten systeem voor vrienden

De mogelijkheid om dagelijks extra Resin bij t vullen door te praten met Katheryne van de Adventure’s Guild.

Spelers klagen over de capaciteit van de Resin. De nieuwe update maakt het mogelijk om twee keer per dag op vaste tijdstippen extra Resin aan te vragen bij Katheryne. Volgens de geruchten is dat om 12:00 en om 18:00. Resin heb je nodig om materiaal te verzamelen zodat je je personages kunt opwaarderen naar hogere niveaus. Je gebruikt ook Resin om de beloning van verslagen bazen te claimen, welke weer upgrade-items kunnen bevatten voor je personage. Kortom is het een van de meest belangrijke resources in de game. Je kunt je Resin nu al bijvullen door te betalen of door speciale items te gebruiken die je krijgt door het verhaal te spelen.

Verandering in het Gacha systeem?

Een gerucht beweerd dat het Gacha systeem iets vriendelijker wordt gemaakt voor de spelers. Op dit kan je nieuwe personages en wapens krijgen door het openen van lootboxes. Er zit een ‘pity’ systeem in het spel waardoor zelfs de meest ongelukkige spelers er op vooruit gaan. Zo krijg je bij je tiende opening altijd een 4* wapen of personage als de voorgaande 9 openingen geen 4* of 5* beloning bevat. Daarnaast krijg je bij je 90e opening altijd een 5* beloning als voorgaande 89 openingen geen 5* beloning heeft opgeleverd.

Volgens het gerucht wordt het nieuwe systeem zo dat je bij 50 keer openen al de 5* beloning krijgt. Je krijgt dan een 5* wapen én een 5* Bonding Fate. Met deze Bonding Fate koop je vervolgens een 5* wapen of personage naar keuze uit de huidige banner. Hetzelfde geldt voor de tiende opening met een 4* wapen en een 4* Bonding Fate.

Oculi op de map!

Een van de beste updates van 1.1 is de markering van de Oculi op de wereldkaart. Indien je moeite hebt met het verzamelen van alle Anemoculus of Geoculus, biedt update 1.1 een oplossing voor jou. Zodra je Statue of the Seven voor het betreffende gebied level 9 bereikt, worden alle overige Oculi die je mist op de map gemarkeerd, zodat je ze eenvoudig kunt vinden. Op dit moment worden ze enkel op de minimap gemarkeerd als je dicht bij ze in de buurt bent, en verdwijnen ze weer van de minimap als je afstand neemt. Er zijn 66 Anemoculus en 130 Geoculus. Handmatig zoeken naar ze allemaal is dus een behoorlijke klus.