Ride 4 krijgt nieuwe trailer

Milestone heeft voor RIDE 4, het nieuwste hoofdstuk in de populaire tweewieler franchise een nieuwe trailer uitgebracht.

De trailer geeft inzicht in de adembenemende technologie en visuele finesse van de racebanen en motorfietsen die RIDE 4 tot een unieke titel maken.

RIDE 4 wordt op 8 oktober uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One en op PC/Steam.

De nieuwe trailer is gemaakt met de game engine. Hierdoor kun je zien hoeveel ongelooflijke details de motorfietsen hebben en hoe perfect ze de originele modellen in de game reproduceren. Zelfs de cockpits zijn perfecte reproducties van de originelen, zowel qua ontwerp als qua dynamische elementen. De gegevens op het display veranderen in realtime: snelheid, temperatuur, tractiecontrole … zelfs de olie trilt met de bewegingen van de motorfiets!

Alle modellen in RIDE 4 zijn vanaf de grond opgebouwd met behulp van de meest geavanceerde technologieën, evenals de originele CAD- en 3D-scans van de echte modellen. Alles om de meest authentieke en levensechte replica’s van de meest iconische motoren, zelfs de zeldzaamste en meest exclusieve, in het spel te brengen.

Naast de adembenemende graphics en het extreme detailniveau. Is de volledig vernieuwde carrièremodus in RIDE 4 een echt hoogtepunt dat unieke momenten in de game garandeert. Fans staan ​​wereldwijd voor spannende uitdagingen en demonstreren hun vaardigheden met de snelste sportfietsen in de kampioenschappen. De nieuwe Endurance mode zal de zwaarste uitdaging zijn die alleen de beste motorrijders kunnen overleven. Deze nieuwe spelmodus is nog realistischer en, dankzij dynamische licht- en weerseffecten, nog authentieker dan alles wat eerder bekend was.

Op het moment dat de nieuwe trailer werd uitgebracht. Lanceerde Milestone ook de nieuwe fysieke RIDE 4 Special Edition voor PlayStation 4 en Xbox One. De Special Edition bevat een steelbook gewijd aan de Yamaha R1 2020. De versie bevat ook de Season Pass, die 65 nieuwe fietsen, twee nieuwe routes en 150 nieuwe evenementen voor de fan heeft.

Bezoek de officiële website van RIDE 4 voor meer informatie en pre-orders.

Of voor meer game reviews en nieuws kijk verder op onze website!