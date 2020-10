Review: Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Het werd eens tijd! Crash Bandicoot 4 is er en dit is het eerste echte vervolg in de serie na 22 jaar! Crash Bandicoot 3 verscheen namelijk al in 1998. Hierna hebben we alleen maar spin-off games gezien tot de N. Sane Trilogy verscheen.

De N. Sane Trilogy blies nieuw leven in Crash Bandicoot. En het lukte Vicarious Visions en Activision heel goed om dat oude gevoel te behouden. Nu, in 2020 verschijnt het vierde deel in de reeks van Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 4 is niet van Vicarious Visions, maar dit keer van Toys For Bob. Deze studio kennen we onder andere van de Spyro – Reignited Trilogy. De studio is dan ook vooral niet schuw om de paarse mascotte tentoon te stellen in deze nieuwe Crash game. Een leuke knipoog naar een andere tijdloze klassieker. Zien we hierna misschien een nieuwe Spyro game als vervolg op de originele trilogie? Laten we het hopen!

Oud en vertrouwd?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt ruim 22 jaar na het derde deel en van een hele andere ontwikkelaar. Lukt het dan zomaar om een vervolg te ontwikkelen die dezelfde energie meeneemt als de originele games? Verrassend genoeg is het antwoord op deze vraag: Ja. De nieuw toegevoegde elementen voelen natuurlijk aan, maar bieden net genoeg vernieuwing om het toch een vervolg te maken. Een erg knap resultaat, vooral als je je bedenkt dat de meeste game series compleet anders aanvoelen als ze van ontwikkelaar veranderen. Iets wat dus ook bij Crash Bandicoot is gebeurd in het verleden. Onze favoriete buideldas lijkt zijn geest terug gevonden te hebben.

Niew in Crash Bandicoot!

De grote toevoeging aan deze Crash Bandicoot game zijn de nieuwe Quantum Maskers. Ieder masker heeft een unieke kracht die je moet gebruiken om de nieuwe gevaren te tackelen in deze platformer. Crash en CoCo kunnen beide deze maskers dragen, zodra je een specifiek masker opzet bezit je de krachten die het masker met zich mee brengt.

Met behulp van Lani-Loli kan je objecten uit en in het bestaan toveren. Objecten worden als een blauwe schim weergeven. Door het masker te activeren worden de objecten de echte wereld in getoverd, terwijl andere objecten dan weer uit de wereld worden getoverd. Het is een wisselwerking waardoor je bij bepaalde platform stukjes tijdens het springen objecten uit en in het bestaan moet toveren.

Met Akano kan je blijven rondraaien om onder andere kisten kapot te maken. Tijdens het draaien zal je ook langer in de lucht blijven zweven waardoor je Akano nodig hebt om langere afstanden in de lucht af te leggen. Met Kupuna-Wa vertraag je de tijd waardoor je vallende rotsblokken tot bijna stilstand kunt brengen om erover heen te springen. Ika-Ika kan de zwaartekracht volledig omkeren waardoor je op het plafond kan lopen om gevaren op de grond te ontwijken.

Maak je vooral geen zorgen! Aku Aku is er nog steeds om Crash te voorzien van extra levens en power-ups. De andere maskers met speciale krachten vind je niet op willekeurige plaatsen. Je vindt ze alleen als je ze echt nodig hebt om een bepaald gedeelte van een level door te spelen.

Maar waar komen de maskers vandaan?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time speelt zich direct af na de gebeurtenissen uit Crash Bandicoot 3: Warped. Dr. Neo Cortex, N. Tropy en Uka Uka ontsnappen uit de tijds-gevangenis en scheuren een gat in alles wat tijd en ruimte op de juiste plek houdt. Hierdoor komen Crash en CoCo in aanraking met de krachtige maskers die de wetten van de realiteit kunnen verbuigen, maar dit zijn niet de enige hulpjes die de buideldassen hard nodig gaan hebben.

Dankzij de scheur in tijd en ruimte komen we onder andere Tawna tegen. Gelukkig schiet ze net op tijd onze realiteit binnen om Crash en Coco te redden. Waar Crash en CoCo een exact dezelfde speelstijl hebben, voegen de nieuwe speelbare personages zoals Tawna, Neo Cortex en Dingodile nieuwe elementen in de strijd. Wederom heb je geen vrije keuze over welke personage je speelt. Dit is afhankelijk van het level. Tawna bevat bijvoorbeeld een walljump en een grijphaak die ze nodig heeft om door het level heen te bewegen. Geen andere personage heeft deze mogelijkheid. Neo Crotex kan met zijn pistool vijanden in platformen veranderen en Dingodile heeft een kanon waarmee hij dozen kan opzuigen, TNT vaten kan opzuigen en kan wegschieten.

Iets wat Crash Bandicoot 4: It’s About Time dus vooral niet is, is eentonig. Dankzij de verschillende personages en maskers is geen enkel level ook maar enigszins hetzelfde als de voorgaande. Daarbij is er ook een nieuwe N. Verted mode voor ieder level dat je hebt voltooid. In deze versie speel je hetzelfde level, maar dan met bepaalde filters die de gameplay beïnvloed. Zo heb je bijvoorbeeld een level in zwart/wit en wordt alles ingekleurd door dozen kapot te maken.

Moeilijker, maar toch niet

Met al deze nieuwe elementen die door elkaar heen gebruikt worden lijkt dit deel in de Crash Bandicoot serie moeilijker dan de originele games. En soms klopt dit ook wel. Na het intro level die sterk is gebaseerd op het aller eerste level uit Crash Bandicoot wordt het tempo snel opgepakt. Om je een beetje te behouden van alle gevaren biedt de game twee manieren aan om de game te spelen. Je kunt op de klassieke manier spelen zoals de originele trilogie, maar ook op de moderne manier.

De moderne manier houdt in dat je nooit echt game-over gaat. Je hebt geen bepaald aantal levens, maar keert altijd terug bij de laatste checkpoint. Je hoeft dus nooit helemaal opnieuw te beginnen. Alhoewel dit een zeer handige mode is om relaxed door de game heen te spelen haalt het een beetje het oude gevoel weg. Er is niet echt meer dezelfde drang om het in een keer goed te doen, want ik heb maar zoveel levens. Het gevoel van gevaar is minder, wat wel iconisch was aan de trilogie. Je kunt uiteraard op de klassieke manier spelen, maar waarom zou je je het jezelf vrijwillig moeilijker maken?

Naast de nieuwe speelmode is er een betere schaduw toegevoegd aan de game met een gele cirkel eromheen. Hierdoor zie je precies waar je personage gaat landen. Het was voorheen in de Crash games af en toe lastig om in te schatten waar je precies terecht zou komen omdat de perspectieven iedere keer veranderen en soms niet heel gunstig zijn voor het platformen.

Verdict

Crash Bandicoot 4: It’s About Time voelt echt als een natuurlijk vervolg op de N. Sane Trilogy en de originele trilogie die meer dan 20 jaar geleden is geëindigd. Meestal zou je zeggen dat de kwaliteit van de games na een trilogie omlaag gaan omdat de creativiteit en mogelijkheden ver te zoeken zijn. Dit geldt absoluut niet voor Crash Bandicoot 4. Toys For Bob heeft misschien wel één van de beste opvolgers in een klassieke serie gemaakt die vernieuwd, maar toch lekker vertrouwd aan blijft voelen.

Na Crash Bandicoot ook Spyro?