Halo Infinite, een eerste blik op multiplayer armor skins

Halo Infinite is pas geleden uitgesteld naar een nog onbepaalde datum in 2021. De oorspronkelijke Xbox Series S/X launch titel krijgt echter wat meer informatie, al is het niet geweldig groot nieuws, het is nieuws!

De Halo Infinite multiplayer zal sowieso gratis te spelen gaan zijn en lopen op 120fps. Maar, 343 Industries heeft verder nog niets laten zien van de multiplayer. We hebben buiten de oorspronkelijke onthulling met gameplay überhaupt nog niets van de game kunnen zien. Het is voor het eerst, dat we nu een inimini beetje informatie krijgen, in de vorm van een suit render. Het is de Mark VII Mjolnir Armor, vanuit de multiplayer. Het pak ziet er clean uit, evenals de kleur in de render. Het kan uiteraard zijn dat je die kleuren zelf aan kan passen, of dat dit ligt aan je teamcompositie. De suit ziet er verder eigenlijk al vrij af uit, check het hier beneden:

Halo Infinite kwam dus eigenlijk op 10 november 2020 uit, samen met de Xbox Series S en de Xbox Series X. Dat gaat helaas niet door, maar hopelijk zal het de game goed gaan doen. Fans waren namelijk niet blij met de huidige look en feel van Infinite.

