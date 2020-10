Review: Overleven met aapjes in The Survivalists

WILSON! Oh nee AAPJE! The Survivalists is een nieuwe survival game van de makers Team 17. Team 17 bekend van games zoals Worms, My Time at Portia, Overcooked, Golf with your Friends, Blasphemous en The Escapists komt met een vermakelijke game waarin je moet overleven op een “onbewoond” eiland. Maar gelukkig ben je op het eiland niet geheel alleen. Maar of dat helemaal gelukkig is, is nog maar de vraag.

The Survivalists is een game die er qua design in hetzelfde straatje geplaatst kan worden als The Escapists. Er is gekozen voor een wat pixel achtige art. Desondanks ziet de game er goed uit met vrolijke kleuren en levendige fauna. Eenvoud is ook wel de rode draad door deze game. Er zijn immers een flink aantal survival games waarin je oneindig veel kan bouwen en maken. Team 17 heeft met deze game voor een wat eenvoudige manier van overleven gekozen. Maar toch voelt het niet aan of je wat te kort kom in deze game. Het aantal dingen dat je kan bouwen of maken is niet bijzonder veel, maar de bouwproces naar de items is wel wat langer. Elk item heeft basis onderdelen nodig die verwerkt worden uit ruwe materialen. Van die basis materialen ga je naar de uitgebreidere materialen totdat je bij het voorwerp aankomt dat je nodig hebt.

Daarnaast is het bouwen van een huis en dergelijk in The Survivalists een wat langere grind dan in games zoals Rust. Ook hier zit hetzelfde element in als wat je nodig hebt voor het maken van items. Ruwe materialen omzitten naar bewerkbare materialen waarmee je je huis kan bouwen en verdedigingswerken kan neerzetten. De wereld waarin je je bevind is enorm. Een nieuwe raft bouwen is ook zeker geen overdreven luxe. De wereld bestaat uit flink wat eilanden met elk zijn eigen voorraad aan materialen. Om echt high end items te maken zul je gedwongen worden om toch je eerste eiland te verlaten om op zoek te gaan naar een eiland met die materialen.

Overleven doe je niet alleen in The Survivalists

Alleen op een eiland zitten is niet altijd even leuk. Daarom kan je The Survivalists samen spelen met vrienden. Je kan met drie andere vrienden spelen en de taken verdelen om een mooie nieuwe nederzetting te bouwen op één van de eilanden. Heb je geen vrienden(uiteraard hebben we die wel, ook al beweren jullie van niet), dan zijn er op de eilanden aapjes te vinden die je met alle liefde willen helpen. Echter moet je ze wel eerst zelf helpen. Dit kan door ze te bevrijden of door ze een bepaald soort eten te geven die ze willen. Eenmaal gegeven wat ze willen hebben, zullen ze je overal mee helpen. Je kan de aapjes namelijk dingen leren. Zo kan je ze leren vechten, het maken van voorwerpen, het omhakken van hout of het verzamelen van hout. Je kan de aapjes eigenlijk alles leren wat jij als speler ook kan.

De hulp die je krijgt van de aapjes is ontzettend handig, zeker als je solo speelt. Als je meerdere aapjes hebt kan je ze in teamverband materialen laten verzamelen. Zo liet ik een tweetal aapjes stenen en hout hakken terwijl vier andere aapjes de materialen verzamelen. Hierdoor kon ik rustig het eiland verkennen en kennis maken met de vijanden in The Survivalists. Naast vriendelijke aapjes zijn er op het eiland ook andere wilde dieren die niet zo vriendelijk zijn. Vleermuizen, tijgers, haaien genoeg dieren die je liever opeten dan dat ze met je willen spelen. Maar gelukkig zijn deze dieren ook een prima bron van voedsel voor jou om jezelf gezond en levend te houden.

Naast de dieren in The Survivalists zijn de eilanden ook nog enig sinds bewoond door Orc achtige types. Deze types vinden het maar al te leuk om op aangestrande mensen te jagen. Gelukkig kan je je zelf al vrij snel bewapenen met een zwaard, knuppel of een pijl en boog. Daarnaast kan je je aapjes leren om te vechten. Je kan als speler lekker achterover leunen als je met een leger aapjes meeneemt naar de plekken waar de Orcs zijn. Je aapjes zullen immers alles aanvallen wat jou probeert aan te vallen. Op de eilanden zijn er ook nog een aantal kleine dungeons waarin je skeletten tegen kan komen. Het verslaan van dungeons levert je leuke beloningen op die je helpen bij het overleven.

Verdict

The Survivalists is een simpele maar leuke surival game die je alleen of met vrienden kan spelen. De game oogt vrolijke en simpel uit door de pixelachtige artwork die voor de game is gebruikt. De wereld waarin je bevindt is vrij groot voor een game van dit formaat. Je kan niet uitgebreid veel maken in de game maar het is niet aan de magere kant. Mede doordat je dingen kan maken door een aantal stappen te doorlopen, geeft het meer voldoening dan simpel weg hout ergens bijvoegen en je hebt een huis. De toevoeging van aapjes die je alles kan leren wat jij kan is een leuke toevoeging voor als je alleen speelt. Met je aapjes kan je een hoop werk uit handen geven terwijl jij zelf de eilanden om je heen kan verkennen. De vijanden in de game zijn niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk.

Het is wel in het begin even wennen aan de control schema van deze game. The Survivalists heeft standaard een control schema gemaakt die anders is dan je gewend ben in andere survival games. Gelukkig kan je dit aanpassen of niet en dan moet je er maar aan wennen. Desondanks blijft het een leuke game om te spelen. Je pakt de game ook zo weer op als je even een paar dagen niet gespeeld hebt. Er zit geen ingewikkelde verhaallijn aan vast of quests. Hierdoor hoef je niet elke keer hard te graven in je geheugen waar je ook al weer mee bezig was. Team 17 heeft een geslaagde survival game uitgebracht. Voor €25 heb je deze leuke game en het is de prijs meer dan waard.