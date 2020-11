Item rework voor het nieuwe seizoen League of Legends

Seizoen 10 van League of Legends zit er bijna op. Nog een klein weekje en dan wordt de ranked seizoen gesloten en zal de pre season patch komen voor het nieuwe seizoen. Afgelopen jaren is Riot Games bezig geweest met dingen te vernieuwen en te veranderen aan de game. Vorig jaar zagen we de introductie van Elemental Drakes waarmee ook de map van omgeving veranderd. Komend seizoen worden de items in de game veranderd en vernieuwd. Wat dit gaat inhouden lezen jullie hier.

Een nieuw seizoen van League of Legends betekent een nieuwe meta en nieuwe veranderingen. Seizoen 11 gaat in teken staan van de rework op de items in de game. Groot gedeelte van item shop gaat op de schop. De interface van de shop krijgt een update. Met de nieuwe update wordt het nu gemakkelijker voor nieuwe spelers om te zien wat er regelmatig wordt gekocht voor de champion die je speelt. Daarnaast geven ze nu ook weer wat je het beste kan kopen op het moment dat je in base staat. In het begin wordt bijvoorbeeld starter items aanbevolen. Later in de game zul je meer de end game items te zien krijgen. Er zijn een soort tabbladen gemaakt voor elke klasse champion in de game. En een lijst met alle items in de game.

Naast de interface van de shop in League of Legends, krijgen de items een rework en worden er nieuwe items aan de game toegevoegd. Items worden ook in verschillende groepen geplaats. Zo heb je dadelijk Mythic en Legendary items. Van de mythic items kan je er slechts maar één van kopen op je Champion. Maar deze items zullen wel samenwerken met je Legendary items. Zo zien we nieuwe items waarbij je een dash kan krijgen wat handig kan zijn voor immobile Champions. Hoe de rework van de items exact zullen uitpakken, zullen we in de komende weken gaan zien als de preseason patch vrij komt op de live servers.