Dirt 5 is alweer de zoveelste Codemasters game binnen de rally simulatie en arcade reeks die ze middels op hebben gebouwd. Dit is vooral arcade gameplay, met een laagdrempelige instap. Kan deze game tippen aan de Codemasters naam? Lees het in onze review.

Dirt 5 verschijnt morgen, op 6 november, voor de Playstation 4, Xbox One en PC. De game krijgt ook voor beide next-gen consoles een beter lopende versie, die wel tot 120fps op 4K kan lopen. Echter reviewen wij de game op de current-gen PS4. We zullen deze review updaten wanneer de PS5 binnen is! Dit is de arcade versie, niet te verwarren met Dirt Rally, dat meer aansluit op de simulatie branche.

Career

Om maar direct binnen te vallen met de grotere mode in de game: Career! Dit is waar jij van rookie naar pro zal rijden. Je zal hier doorheen gaan samen met Troy Baker en Nolan North, twee stemmen die ik direct herkende. Deze mode heeft 5 hoofdstukken, waarin je vrij bent je eigen ‘pad’ te kiezen. Maar, je kan uiteraard iedere race spelen, die jouw hartje begeerd. Je gaat verschillende landen bezoeken, met verschillende seizoenen en plekken binnen dat land. Alle maps zien er fantastisch tof uit en de een speelt lastiger dan de ander. Iedere map heeft eigen uitdagingen, waar je soms een aantal seconden air-time moet halen, of iemand moet inhalen in een drift. Deze staan minimalistisch op je beeldscherm en maken de maps nog net dat stukje dynamischer en uitdagender.

Wat vooral opvalt in de maps die je speelt, is het kleurenpalet. Dirt 5 is een erg kleurrijke game, iets dat sommige architectuur of steden beter naar buiten brengt. De maps die het tofst waren voor mij, waren die met een overduidelijke setting, zoals China en Amerika. Qua speelstijl was alles redelijk overeenkomend, op een aantal ijs-maps na. Door te racen kan je sponsoren als AMD werven, deze geven je geld wanneer je goed je best doet in de races erna. Met dit geld kan jij snel nieuwe wagens kopen en deze customizen tot je erbij neervalt. Je kan auto’s vrij snel kopen, wat iets meer ruimte geeft om te customizen. Alle zelfgemaakte skins kan je bookmarken en on-the-fly wisselen met elkaar.

Er is weinig progressie in de game, buiten je sponsoren en het kopen van nieuwe wagens. Dit is eigenlijk best jammer. Ik zal Dirt 5 vooral spelen als ik even een paar potjes wil racen, maar er zijn mensen die een arsenaal aan wagens willen upgraden en vrijspelen. Het is dus duidelijk dat de game vooral wilt dat je laagdrempelig kan racen, met een hoge funfactor, zonder te veel poespas.

Controls

Dirt 5 speelt erg laagdrempelig en daardoor heel smooth. Het is een game die erg makkelijk wegspeelt, terwijl deze toch uitdagend kan zijn. Je kan moeilijkheden kiezen, waar de hoogste echt strijden gaat zijn. Ik heb de game op medium uitgespeeld. Dit bood mij genoeg uitdaging, terwijl ik wel gewoon lekker achterover op de bank de game kon spelen. Je kan in sommige races het gas bijna constant inhouden, als je op tijd begint met driften, waar je bij andere races echt op tijd moet remmen vanwege tarzanbochten of steile hellingen. De AI is overigens vrij slim, deze weten wel hoe ze je kunnen pesten als je voorop ligt. Dit maakte races die ik op hard speelde soms echt lastig, maar wel dat stukje cooler. Wat jammer is, is dat de schade aan je wagen maar oppervlakkig blijft en vooral grafisch impact heeft.

Sound, Graphics & Performance

Autogeluiden zijn zoals je mag verwachten van de Dirt games, waar er niks baanbrekends gebeurd. De muziek is top-notch en zorgt voor een lekkere sfeer in menu’s en tijdens races. Misschien had ik het fijner gevonden als ik iets meer keuze had over de muziek, waar Tony Hawk dit bijvoorbeeld heel goed doet. Verder is de soundtrack gewoonweg fantastisch en afwisselend. Hier kan ik vrij weinig op aanmerken.

Grafisch is de game een mixed-bag. Dirt 5 is erg kleurrijk en heeft veel afwisseling in maps, die er stuk voor stuk geweldig uitzien. Toch is er grafisch op current-gen wel wat te wensen. Maar, ik snap de keuzes wel. Je kan zelfs op de base PS4, waar ik op speel, 60fps behalen met performance mode. De game ziet er dan echt uit alsof je hem op een last-gen console speelt, maar je hebt wel de meest soepele en responsieve ervaring. Ook heb je fidelity mode, waar je op 30FPS speelt, met de beste graphics die current-gen kan bieden voor de game. Ik zou normaal direct kiezen voor 60fps, maar omdat ik de game zo lelijk vond in die mode, heb ik toch gekozen voor fidelity mode. Dus de performance is geweldig, maar de graphics laten daardoor wat te wensen over.

Andere modi

Dirt 5 heeft Playground, waar je eigen banen kan maken. Hier zal je een boel mooie creaties gaan vinden, of je kan er zelf aan beginnen! Het is niets voor mij om banen te maken, maar het menu hierin zag er uitermate uitgebreid uit. Ook heb je Free Play en Multiplayer, die spelen zoals je verwacht dat ze spelen en prima werken.

Verdict

Dirt 5 is een game met een hoog arcade niveau en een nog hogere funfactor. Het is dé racegame om op te pakken als jij next-gen wilt racen en een dikke aanrader voor iedereen die gewoon lekker wilt racen, zonder poespas. De game is niet perfect en is ook vrij oppervlakkig als het op progressie aankomt, maar lijkt haar plek gevonden te hebben in de rallywereld. Als je uit bent op een racegame met een diepe verhaallijn, dan zit je hier verkeerd. Maar, de hoge funfactor, fijne besturing en uitdagende AI zal je uren bezig gaan houden. Ik kan hem aan iedere liefhebber aanraden!

