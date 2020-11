Astralis maakt roster bekend voor de LEC 2021

Astralis is de eerste organisatie die zijn roster compleet heeft voor het nieuwe seizoen van de LEC in 2021. De transfer window is al drie dagen open inmiddels. Astralis neemt de spot in de LEC over van Origen. Origen is na de summer split van de LEC volledig opgenomen bij Astralis. Daardoor draagt het team vanaf volgend seizoen de naam Astralis in plaats van Origen. Van de vorige roster is vrij weinig over. Slecht één naam is er overgebleven van het team wat zo veel belovend begon maar uiteindelijk te kort kwam.

Met de opening van de transfer window is het nu drukte van belang bij de organisaties. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan contract verlengingen en het binnenhalen van nieuwe spelers. Astralis is als eerste organisatie erin geslaagd om een volledige roster vast te leggen. Komend seizoen in de LEC kunnen we de volgende spelers zien in het shirt van Astralis. Op toplane Whiteknight, in de jungle Zanzarah, op de midlane Nukeduck, op botlane krijgen we het duo Jeskla en Promisq. Vier bekende spelers die we al eerder in de LEC hebben gezien. Voor Zanzarah wordt het echt er zijn debuut in de LEC. De jungler is al enigsinds bekend in Europa waar het speelde bij de academy teams van Origen en Rogue.

Astralis heeft het startschot gegeven. Het is nu wachten op de rest van de teams. Wat we al wel zeker weten is dat Perkz G2 Esports gaat verlaten. G2 Esports zal nu een nieuwe ADC moeten gaan vinden. Opties zijn er genoeg, zo is er Upset die nog geen team heeft gevonden, Rekkles zijn contract loopt af bij Fnatic en Crownshot is ook voornemens om SK Gaming te verlaten. We zijn heel benieuwd wie Perkz gaat vervangen bij G2 Esports. Een kaliber speler van zijn formaat zijn er maar weinig.