Nieuwe geruchten voor de LEC teams en spelers

Nog vijf dagen voordat de transferwindow open gaat in de League of Legends esports. Vorige week konden we al rustig op los speculeren over de eerste geruchten die al de ronde gingen. In een week tijd zijn daar weer een paar bij gekomen. Met name in de LEC zien we her en der nieuwe geruchten langs komen. Maar ook zien we de geruchten van vorige week een andere draai krijgen. Wat deze geruchten zijn lezen jullie hier.

In de LEC kunnen we met zekerheid zeggen dat er spelers gaan verhuizen. Vorige week hadden we al over een bizarre gerucht rond de sterspeler van G2 Esports Perkz. We kunnen Fnatic echter al uitsluiten voor Perkz gezien Carlos CEO van G2 Esports absoluut geen zaken wilt doen met hun rivaal. Deze week gingen de geruchten omtrent Perkz verder. Perkz lijkt weer terug naar de midlane te willen. Hiervoor zijn een aantal teams uit de LEC geïnteresseerd maar ook teams uit de LCS zijn geïnteresseerd. Zo zou Cloud9 al een bod op tafel te hebben gelegd van 2.5 miljoen buyout van zijn contract en een salaris van 2 miljoen. Maar er zouden ook serieuze gesprekken zijn met Vitality uit de LEC. Perkz dat weggaat bij G2 Esports is in ieder geval vrij reëel.

We zien naast Perkz nog twee spelers in de LEC die waarschijnlijk gaan verhuizen. Xerxe de jungler van Origen/Astralis lijkt op weg te zijn naar de LCS. Immortals uit de LCS schijnt al rond te zijn met de speler om hun team te versterken. Hiermee vertrekt er weer een Europese speler naar Noord Amerika. De support van Rogue, Vander, zal volgend jaar spelen voor Misfits Gaming. Beide teams zijn bijna rond over de buyout van de speler. Verwachting is dat zodra de transferwindow geopend wordt, de deal rond zal zijn. Dit waren de nieuwe geruchten voor de teams uit Europa voor deze week. Volgende week barst het geweld los en zullen we jullie op de hoogte houden van alle wisselingen.