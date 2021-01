Part 1: De Souls ervaring in 2021

Story time! Twee van onze redactieleden, Jordy en Malvin, zijn na jaren van ontkenning toch maar in de wereld van de Souls games gedoken. Hoe ging deze twee nieuwelingen de games af? Dat willen ze maar al te graag even kwijt.

Jordy en ik behoren tot de gelukkigen die een Playstation 5 in huis hebben staan. De launch ervaring biedt dan ook een aantal games, één van die titels is de remake van Demon’s Souls. Dat is niet de game waar ik zelf mee begonnen ben, echter is dit wel de eerste Souls ervaring voor Jordy. Zijn enthousiasme was aanstekelijk, dus ik ben zelf ook begonnen met een Souls game: Dark Souls Remastered. Met dat enthousiasme hebben we ook nog een andere vriend aangestoken. Dus nu zitten deze drie verslaafde volledig hooked aan de Souls games. Toch zijn er veel mensen die dit soort games heel erg tof lijken, maar die een bepaalde onzekerheid hebben in het beginnen aan een vrij moeilijke reeks aan titels. Hopelijk kan dit verhaal die mensen toch over de streep krijgen.

Onzekerheid

Ja, het beginnen aan Dark Souls was een intimiderend proces voor mij. Ik ben immers sowieso een echte casual gamer, die niet snel iets competitief zal spelen. Ik heb Dark Souls dan ook jaren afgezworen. Maar, na klaar te zijn met games waar je eeuwige waslijsten aan scripted content afspeelt, of waar iedere quest bestaat uit een boodschappenlijst aan objectives, was het voor mij tijd voor iets nieuws.

Dus, Dark Souls Remastered leek voor mij een perfect begin. De game loopt immers op een soepele framerate op de PS5. Wanneer je begint, dan kunnen de graphics voor sommigen afschrikken, echter hecht ik hier zelf niet zo veel waarde aan. Het begin van de game geeft je een impressie van de kern aan gameplay elementen. Toch begint de echte ervaring pas, wanneer je aankomt bij Firelink Shrine. Dit lijkt een beginpunt van een eeuwige reis te zijn, tot je erachter komt dat dit het middelpunt van die reis is. Firelink is het begin van oneindige mogelijkheden in een game die je bijna totale vrijheid zal bieden. Op naar Undead Burg, waar de eerste bossfights op je wachten en je de echte uitdaging begint te voelen. Wat in het begin een lineaire ervaring lijkt, blijkt uiteindelijk een game te zijn die volledig met elkaar in verbinding ligt. Alles wat je doet heeft effect op jouw verhaal en de wereld om je heen en dat voor een game met maar weinig dialoog. Je zal veel zelf moeten uitvogelen, je zal moeten leren en je zal flinke klappen krijgen terwijl je hieraan werkt. Dark Souls is een game die je met wat geduld en doorzettingsvermogen een ervaring zal bieden die je nooit gedacht had te krijgen.

Mijn favoriete gebied in Dark Souls was toch wel Kiln of the First Flame. Helaas spendeer je hier maar weinig tijd, omdat dit de laatste zone is. In Demon’s Souls viel mijn kaak open tijdens een zenuwachtige wandeling door Upper Latria.

Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst niet kon wachten om mijn console weer aan te zetten en in een spannende, donkere wereld te duiken. De game is erop uit om je te pesten, uit te dagen en soms boos te krijgen, echter was iedere fout die ik maakte niet een fout van de game, maar van mezelf. Hierdoor kon ik ook niet snel boos worden wanneer ik dood ging, toch zijn er de nodige strijdkreten uit mijn mond gekomen. Maar goed, het is bijna niet te beschrijven wat voor een meesterwerk ik gespeeld had toen de aftiteling me met een trots gevoel achterliet. Het is een game waar de map zo interconnected is, waar de core gameplay zo duidelijk weet wat het is, dat je niets anders wilt dan de volgende Souls game.

Demon’s Souls

Omdat ik een PS5 had, wilde ik niet direct duiken in Dark Souls 2 en 3, of Bloodborne. Dus stond er maar één ding op: Demon’s Souls. Mijn god, wat is deze game mooi. Het is een uitdaging die veel van dezelfde kern mechanics heeft als Dark Souls, maar toch compleet anders aan voelt. Een game zonder bonfires, maar met meer healing items. Een game waar de werelden niet interconnected zijn, maar de lore wel. Ik ben zelf nog niet klaar met Demon’s Souls en ervaar momenteel de frustratie van wereld 4-2. Echter is ook dit weer een ervaring die ik nooit gedacht had te krijgen zonder er gewoonweg aan te beginnen. Maar, er is iemand in onze redactie die nog veel meer Souls gespeeld heeft de afgelopen maand. Ik zal in 2021 in ieder geval nog veel Souls games gaan spelen. Hoe zit dit bij onze eindredacteur Jordy?

Het verhaal gaat verder, wakkeren we de vlam opnieuw aan in deel twee van ‘De Souls ervaring in 2021’? Of laten we je tasten in het duister?

Hopelijk heeft dit verhaaltje je overgehaald om toch een Souls game aan te schaffen, ondanks je mogelijke onzekerheden. Of, je hebt ons nu uitgelachen omdat we pas zo laat in de reeks gedoken zijn. Whatever je nu denkt, laat het weten op onze Facebook!