Nieuwe Monster Hunter: Rise informatie onthuld

In een nieuwe trailer laat Capcom meer informatie en beelden zien van de nieuwste Monster Hunter: Rise. We zien een boel, check de trailer en de informatie hier beneden!

Wat direct op gaat vallen tijdens het kijken van de trailer, is dat de Rise er grafisch erg goed uit ziet voor een Nintendo Switch game, terwijl deze wel binnen de tekenstijl van Monster Hunter valt. Een nieuwere feature lijkt Wyvern Riding te zijn, waar je op een Wyvern kan rijden om grote vijanden te verslaan. Ook zien we een aantal winterse en herfstachtige omgevingen, in combinatie met een boel nieuwe monsters. De trailer eindigt met een mysterieuze draak en de datum van 26 maart 2021, die uiteraard al bekend was. Check de trailer hier beneden, samen met meer informatie!

Frost Island

Eén van de eilanden is de Frost Islands. Dit was ooit een nest van grote draken. De map heeft een mysterieuze en ook soms enge sfeer. Je zal hier op verschillende monsters jagen, zoals de Goss Harag. Dit is een soort hybride beest dat jaagt op vanalles en nog wat. Het monster kan van haar arm een ijszwaard maken, door erop te ademen.

De vliegende Wyvern genaamd Barioth heeft grote slagtanden en de kop van een soort tijger. Toch is het een echte draakachtige die snel beweegt over het ijs en je maar al te graag wilt bijten. Een andere Wyvern is Khezu. Dit is sowieso de engste van de monsters. Dit beest houdt van elektrische aanvallen en heeft een nek die kan uitrekken.

Een kleinere Wyvern genaamd Great Baggi, is een kleine en snelle draakachtige die speciale kots heeft. De konijnachtige Lagombi wilt jou maar al te graag pletten onder haar buik. Het beest kan ook ijsballen uit de grond trekken. De Tigrex is een Wyvern die de kop van een T-Rex heeft. Dit is de echte damage dealer met een grote hitbox.

Mizutsune is een monster als geen ander. Dit is de draakachtige op het einde van de trailer. Dit monster gebruikt zwevende bubbels om je te pesten, evenals een wijdt assortiment aan aanvallen. Het flagship monster van de game is Magnamalo. Zijn lichaam is één en al armor en deze heeft een immens snelle en gevaarlijke staart. Ook heeft het beest meerdere ranged attacks.

Wyvern Riding

Met Iron Silk kan jij monsters berijden en ervoor zorgen dat ze andere monsters aanvallen, of het gebruiken als een tactiek om dat monster te vermoorden.

Characters

Fugen is de dorps elder. Hij is erg gerespecteerd door de bevolking. Hinoa en Minoto geven jou de meeste quests. Zij zijn het hart van het dorp. Yomogi is een jonge meid die de Tea Shop runt. Hojo is de Guild Master, de oudste in het dorp. Hij is de beheerder van het quest bord. Master Utsushi is de leider van de jagers in het dorp. Iori is de Buddy Handler, een energiek jochie dat houdt van dieren. Kogashari is de Felyne CHief, die regeert over de katachtige. Rondine is de trader, met wie jij veel buitenlandse goods kan ruilen. De town heeft ook een training engine, waar je verschillende tactieken uit kan vogelen.

Demo

De demo heeft 4 quests beschikbaar en alle wapens zijn beschikbaar. Je kan de meeste questen ook in co-op of online co-op spelen. Je zal in de demo de Shrine Ruins exploreren. De demo is vanaf vandaag speelbaar, tot aan 1 februari.

Ga jij de demo van Monster Hunter: Rise spelen? Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook!