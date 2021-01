Digitaal Monster Hunter evenement op 7 januari

Monster Hunter Rise laat morgen meer van zichzelf zien tijdens een digitale evenement. Dit laat Capcom weten via Social Media berichten. Om 15:00 Nederlandse tijd kan je het evenement live bijwonen via Twitch.

Veel geeft Capcom nog niet prijs over het digitale Monster Hunter evenement. Wat we in ieder geval wél weten is dat de aanstaande Nintendo Switch exclusive: Monster Hunter Rise centraal staat. Groot nieuws en onthullingen worden getoond voor de game. Mogelijk verschijnt er gelijktijdig of in de zeer nabije toekomst een demo voor de game. In Nintendo’s stijl zien we vaker dat zulke games gelijktijdig met een ‘Nintendo Direct’ een demo ontvangt. Een Shadowdrop, wordt dit ook wel genoemd. De demo verschijnt zonder vooraf aangekondigd te zijn in de Eshop.

Tune into the Monster Hunter Digital Event – January 2021 for big news and reveals on Monster Hunter Rise. #MHRise 📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/WuLmFcWlmd — Monster Hunter (@monsterhunter) January 5, 2021

26 maart 2021 verschijnt de game al. In eerdere video’s hebben we al enkele gameplay beelden mogen aanschouwen. Voor de Switch ziet de game er heel erg gelikt uit. Nieuwe gameplay elementen zorgen voor een frisse wind in de Monster Hunter franchise. Zo kan je op je eigen wolf rijden om snel door de map te reizen. Ook is deze wolf aardig behendig, waardoor platformen ook een groter onderdeel wordt van deze game.

Er verschijnt ook een Collector’s Edition van de game met een Magnamala Amiibo, stickervel, badge en DLC. Grote kans dat deze versie al bij veel winkelketens “op” is, door veel enthousiaste pre-orders. We hebben de Amiibo nog niet echt gezien, enkel een in-game voorbeeld van het beest. Wellicht dat deze morgen ook getoond wordt.

Kijk jij uit naar Monster Hunter Rise op Nintendo Switch, of zie je liever een nieuwe game in de vorm van Monster Hunter World op Playstation 5 en Xbox Series X?