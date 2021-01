Hitman 3 VR trailer: De hele trilogie in VR

Hitman 3 verschijnt later deze maand en sluit daar mee ‘The World of Assassination’ trilogie af. Als grote klapper is er goed nieuws voor alle VR spelers. Via Hitman 3 speel je de hele trilogie namelijk in VR.

Eerder maakte IO Interactive en Sony al bekend dat je met Playstation VR op Playstation 4 of Playstation 5 (met de juiste connector) de hele game inclusief voorgaande delen kunt spelen in VR. We kregen nog niet te zien hoe het in zijn werk gaat, tot vandaag.

In de nieuwe Hitman 3 trailer zien we locaties die eerder werden getoond in trailers, maar dan in de VR mode. Ook zien we bekende locaties uit Hitman 1 en Hitman 2 voorbij komen zoals Parijs en Sapienza. De VR mode van de game verschilt op gebied van gameplay en opbouw niet van de traditionele “pannenkoek” mode. De gehele game, inclusief voorgaande delen zijn volledig te spelen in VR, met alle opties, snufjes die je gewend bent.

Uiteraard biedt de VR mode een extra dimensie aan de gameplay door bijvoorbeeld makkelijker om een hoekje te kunnen kijken, schieten, of voorwerpen te gooien. In een zandbak game zoals de Hitman trilogie komt deze vrijheid van aanpak goed tot zijn recht, zeker in de VR mode van de game.

Hitman 3 verschijnt op 20 januari voor Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC en Google Stadia. Playstation spelers kunnen Hitman 3 en voorgaande delen volledig in VR spelen.

Kijk jij er naar uit om de huid van Agent 47 te kruipen, maar dan in volledig letterlijke zin? Heb jij je Move controllers al klaar liggen om iedereen met bijna je eigen handen op te sluiten in een te klein wc hokje?

Met Hitman 3 sluit IO Interactive het Hitman hoofdstuk af. Wat ligt er voor IO Interactive in het verschiet vraag je je misschien af? James Bond, misschien?