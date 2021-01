Dit is hoe Yakuza: Like a Dragon op de PS5 speelt

Yakuza: Like a Dragon krijgt in maart 2021 een officiële Playstation 5 release. Een toevoeging hier van, wordt een internationale editie die in Azië lanceert met post-launch DLC. Maar, hoe zal de game lopen op jouw next-gen Playstation 5?

Sega heeft een nieuwe website gelanceerd voor de internationale versie van Yakuza: Like a Dragon. Deze zal in Aziatische gebieden lanceren met een new game feature en Super Final Millunnium Tower DLC content. Deze versie lanceert op 25 februari 2021. Daar hebben wij natuurlijk nog niet veel aan, waar we wel veel aan hebben, is de next-gen upgraded versie voor Like a Dragon. Deze andere take op de Yakuza serie werd erg gewaardeerd en kreeg wel welverdiende 8.5 op Metacritic, wanneer je even het gemiddelde tussen Xbox One, PC en PS4 uittelt.

Eigenaren van een Playstation 5 kunnen genieten van een gratis upgrade, of kunnen de PS5 versie binnenkort kopen. De resolutie zal verhogen naar 4K, op 30 frames per seconde. Als je performance mode kiest dan kan je genieten van een soepele 60fps, met een resolutie van 1440p (2K). Dit is vrijwel hetzelfde als de verschillende modi die de game op de Xbox Series X heeft. Als je de PS5 versie pre-ordered, dan krijg je ook nog een toffe bonus!

De Playstation 5 release voor Yakuza: Like a Dragon verschijnt op 2 maart 2021 voor ons mooie landje! Ga jij de game halen, of heb je hem al gespeeld? Laat ons weten wat jij ervan vind in de reacties hier beneden!