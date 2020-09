Ook Yakuza: Like A Dragon verschijnt eerder

10 november verschijnen de twee nieuwe consoles van Microsoft. Op dezelfde dag verschijnt Yakuza: Like A Dragon voor Xbox Series X, Series S, Xbox One, Windows 10 en Playstation 4. De Playstation 5 versie verschijnt op 2 maart 2021. Zowel de Playstation 4 als de Xbox One versie bevat een gratis upgrade naar Playstation 5 of Series X en Series S.

We’re happy to announce that Yakuza: Like a Dragon is coming to Xbox Series X | S, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4, and Steam slightly earlier on November 10!

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X | S for free with Smart Delivery. pic.twitter.com/josndZgaET

— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020