PUBG komt weer met leuke nieuwtjes!

Autoliefhebbers opgelet, PUBG komt met een prachtige oldtimer wagen op de mappen. Trek je rijbewijs maar uit je dashboard kastje en scheur de map over met dit oranje klassieke wagentje! Plus reputatie in de game.

Dit kekke autootje, de Marmalade Colored Coupe, is heel handig op moeilijk terrein, je zou het niet denken wanneer je kijkt naar de wagen. Maar, mits je hem weet te temmen is dit dé auto om in rond te crossen op PUBG. Met een soliede 150 kilometer per uur scheur je over de map. Stealth? Niet nodig, met deze stoere wagen ben je toch al te weerzinwekkend om te killen. De auto is een tweedeurs, er is dus plek voor twee mensen in de wagen. Of je rijdt dus met een deel van je team of het is ideaal voor wanneer je speelt met één teamgenoot. De Coupe is te vinden op Erangel, Miramar en Sanhok.

Ook kan je eindelijk in seizoen 10 van PUBG werken aan je in-game reputatie. In veel online games hebben ze al een soortgelijk systeem waar je mensen en prijzen voor hun gedrag. Misschien is een teamgenoot heel aardig in de voice chat, werkt hij goed samen of speelt hij onwijs tof. Nu kan je ook in PUBG een reputatie level krijgen. De makers willen de community non-tooxic proberen te houden. Op deze manier is het goed te zien met wat voor persoon je samen speelt. Je scale komt naar je game naam te staan, het is een range van 0 tot 5. Je reputatie zal stijgen gedurende je games speelt, het maakt niet uit of deze games ranked of niet ranked zijn. Wanneer je een report krijgt op je naam wegens bijvoorbeeld schelden of het team killen zal de reputatie weer minderen. Heel handig wanneer je speelt met random mensen!

Succes!