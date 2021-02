The Legend of Zelda: Skyward Sword HD naar Nintendo Switch!

Eindelijk! The Legend of Zelda: Skyward Sword HD komt naar de Nintendo Switch in juli. Samen met de remaster van de Wii game verschijnen nieuwe Joy-Cons in een Zelda thema.

De geruchten blijken waar te zijn. The Legend of Zelda: Skyward Sword komt naar de Nintendo Switch in een HD jasje. Dit maal kan je de game ook spelen zonder motion besturing. Door simpelweg gebruik te maken van de knopjes en de analoge sticks is het mogelijk om je zwaard ook in verschillende richtingen te zwaaien, net als met motion besturing. Hierdoor is de game ook speelbaar in handheld mode en Nintendo Switch Lite.

Uiteraard is de game ook nog steeds speelbaar met motion besturing. Nintendo heeft de besturing verfijnd dankzij de extra precisie die komt met de Joy-Con controllers en de Nintendo Switch. Hierdoor ga je hopelijk minder vaak de mist in dan in de Wii versie.

Gelijktijdig met de release van de game verschijnen er Joy-Con controllers in het thema van Skyward Sword. Eén Joy-Con draagt de stijl van het schild, de ander van het zwaard. Hiermee volgen we de trend op van de Wii controller die gelijktijdig verscheen met de Wii versie in 2011. Eindelijk Joy-Cons met een Zelda thema!

Nintendo laat naast deze aankondiging weten dat de ontwikkeling van Breath of the Wild 2 goed verloopt. Op dit moment heeft de ontwikkelaar geen updates voor ons, maar is van plan later dit jaar nieuwe informatie prijs te geven. Er is verder ook niets vermeld over de 35e verjaardag van The Legend of Zelda. Laten we hopen dat er nog meer aankondigingen onderweg zijn. Windwaker naar de Switch?

Kijk jij er naar uit om aan de slag te gaan met deze Wii remaster? Wordt dit je eerste avontuur met Link in Skyward Sword of heb je de originele game destijds ook gespeeld?