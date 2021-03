Returnal ziet er elke seconde beter uit

Returnal, de Roguelike third-person shooter van Housemarque en Sony is vanaf 30 april verkrijgbaar voor de Playstation 5. Langzaam krijgen we steeds meer te zien en het begint er ook steeds beter uit te zien.

Returnal werd tijdens de eerste Playstation 5 Showcase kort getoond. Het was vooral wazig, vreemd en mysterieus. Het zag er gelikt uit, maar niemand kon het peilen. Langzaam maar zeker krijgen we een beter beeld wat de game is, hoe het speelt en waar het over gaat. Alhoewel het nog steeds heel erg mysterieus is, krijgen we al kleine brokjes met informatie over het verhaal.

Zo dropte Sony en Housemarque onlangs een nieuwe Story Trailer voor de game. De vorige trailer eindigde met een shot waarin de hoofdpersonage een huis in gaat. Dit was nogal apart want het huis leek afkomstig te zijn van aarde, maar stond ergens op een vreemde planeet. Het paste er niet thuis. Selene, de protagonist, hoor je dan ook even zeggen “This can’t be here”, alsof ze de plek herkent. Is dit misschien het huis waarin ze is opgegroeid?

In de nieuwe trailer zien we meer van het huis. We zien dat ze naar binnen gaat waarbij we een P.T. achtige vibe krijgen. Hoe vertalen deze verhaal secties zich tot de rest van de gameplay? Hoe zijn ze verbonden? Wij zijn heel benieuwd om dit uit te zoeken eind april. Bekijk hier de nieuwste trailer!