Jade Raymond werkt aan nieuwe Playstation IP met nieuwe studio

Jade Raymond is geen onbekend figuur in de videogame industrie. Onlangs heeft ze Google verlaten om een gloednieuwe onafhankelijke studio op te richten. Deze studio werkt nu aan een nieuwe IP voor Playstation.

We kennen Jade Raymond onder andere van EA Motive en nog meer recentelijk: Google Stadia. Hier werd ze hoofd van Stadia Games and Entertainment om exclusieve games te ontwikkelen voor de streamdienst. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Alhoewel dit niet de schuld is van Jade Raymond, maar van Google.

Na Google heeft ze dus een nieuwe studio opgericht, genaamd Haven Entertainment Studios. In deze studio gaat ze aan de slag met het ontwikkelen van games samen met mensen die je ze kent uit de industrie. Ze geeft aan samen te werken met getalenteerde artiesten waar ze in het verleden al vaker mee heeft samengewerkt. Ze wilt onafhankelijk blijven waardoor de studio ten allen tijden de creatieve vrijheid behoud en niet hoeft te dansen naar de pijpen van een grote uitgever.

Alhoewel Sony een uitgever en ontwikkelaar is met hun Playstation divisie, herkent ze veel van deze ideologieën ook bij Sony. Als we het verleden mogen geloven is ook Playstation niet vies van nieuwe en gekke ideeën en geven ze over het algemeen enorm veel vrijheid aan hun ontwikkelstudio’s.

Daarom werkt Haven nu al aan een onaangekondigde IP voor Playstation spelers en ondersteund Sony de nieuwe studio op dit moment dus tijdens dit project.