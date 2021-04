LEC Finale weekend: Wie gaat er naar MSI?

De finale weekend van de LEC play-offs staat voor ons klaar. Drie teams zijn er nog over die strijden om de titel. Maar niet alleen om de titel ze strijden ook om een ticket naar het Mid Season Invitational toernooi van League of Legends. Op MSI wordt er gestreden om de eerste internationale titel van het jaar waarin alle kampioenen van alle regio’s het tegen elkaar opnemen. Dit jaar is er zelfs een directe ticket naar Worlds 2021 te verdienen tijdens MSI. Maar voor dat we daar naar gaan kijken hebben we eerst nog twee spannende series te zien van de spring split.

MAD Lions, Rogue en G2 Esports zijn nog over in de race om de titel spring split Champions van de LEC. Zaterdag om 17:00 zien we eerst de laatste halve finale. Rogue neemt het dan op tegen G2 Esports. Beide teams hebben al een keer in de play-offs verloren van MAD Lions en zullen maar al te graag naar de finale gaan om revanche te nemen. Rogue won vorige week van Schalke 04 op een gecontroleerde manier. Rogue speelde volgens het boekje en verhoogde de tempo meerdere keren om Schalke 04 geen ruimte te gunnen. Echter tegen G2 Esports zullen ze wat meer variatie moeten brengen. G2 Esports staat erom bekend om teams te ontregelen die volgens het boekje spelen.

Zondagavond wacht MAD Lions op de winnaar van de game die op zaterdagavond gespeeld wordt. MAD Lions wist beide halve finalisten al een keer te verslaan tijdens de LEC play-offs. Voor alsnog zien MAD Lions er heel sterk uit en is het nog maar de vraag of de andere twee teams hun kunnen verslaan. Echter weten we ook dat ze vorig jaar in een zelfde scenario zaten en werden ze met een snelle 3-0 in de rematch met G2 Esports verslagen. Hopelijk heeft het team hiervan geleerd en kunnen ze wellicht als vierde team de beker op tillen in de geschiedenis van de Europese League of Legends.