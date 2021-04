Fnatic uitgeschakeld in de LEC en G2 naar loser’s bracket

Fnatic is vroegtijdig uitgeschakeld in de play-offs van de LEC spring split. Vrijdagavond was Schalke 04 veel te sterk voor Fnatic. Het is lang geleden dat Fnatic zich niet bij de laatste vier wist te plaatsen. Fnatic kwam nog goed voor de dag in de eerste ronde tegen SK Gaming maar liet het volledig afweten in de tweede ronde. Daarnaast speelde Schalke 04 de sterren van de hemel nadat ze een spannende serie tegen G2 Esports hadden verloren. Fnatic werd geheel tegen verwachting met een snelle 3-0 score naar huis gestuurd en moeten de komende weken hard werken aan hun problemen om het jaar nog te redden tijdens de summer split.

Op zaterdagavond zagen we de tweede grote verrassing tijdens de tweede ronde in de play-offs van de LEC. G2 Esports nam het op tegen de MAD Lions. G2 Esports won ternauwernood van Schalke 04 en MAD Lions won overtuigend van Rogue een week geleden. MAD Lions kwam om te winnen en dat deden ze ook. Met solide team drafts en team plays wisten zij G2 Esports te ontregelen van hun plannen en de winst na vier games binnen te halen. G2 Esports verzaakte in hun team drafts en probeerde een strategie die niet goed uitpakte voor het team. Ondanks dat ze een game wisten te pakken was het niet genoeg om te winnen van MAD Lions.

Zondagavond dachten we de meest spannende game van het weekend te krijgen. Schalke 04 dat twee dagen eerder Fnatic naar huis stuurde met een snelle 3-0, had met Rogue heel veel moeite. Rogue begon de eerste game dominant maar liet het vervolgens in de tweede game kansen liggen om op een 2-0 score te komen. Schalke 04 maakte dankbaar gebruik van de gemiste kansen en wist de tweede game te pakken. Echter in de derde en vierde game wist Rogue wel de games te controleren en versloegen zij Schalke 04 met een 3-1 score.