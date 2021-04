Grand Theft Auto 5 keert terug naar Xbox Game Pass

Deze week kondigt Microsoft een nieuwe reeks titels aan die binnenkort verschijnen op Xbox Game Pass. De groeiende service van Microsoft wordt alsmaar aantrekkelijker. Deze week verschijnt onder andere Grand Theft Auto 5 via de service.

Voor een vast bedrag per maand krijg je toegang tot een groeiende catalogus titels om te spelen op je Xbox, PC of smartphone via de Cloud. Waar je vanaf vorige week al aan de slag kon gaan met Outriders, mag je deze week opnieuw aan de slag met GTA5. Dit zijn de titels die binnenkort verschijnen op Game Pass:

Grand Theft Auto 5 (Cloud en Xbox) – 8 april

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Xbox en PC) – 8 april

Disneyland Adventures (cloud) – 8 april

Rush: A Disney/Pixar Adventure (cloud) – 8 april

NHL 21 (xbox) via EA Play – 12 april

Rain on Your Parade (cloud, Xbox en PC) – 15 april

Pathway (PC) – 15 april

MLB The Show 21 (cloud en Xbox) – 20 april

De titels die via de cloud verschijnen komen je misschien al bekend voor. Deze waren namelijk al speelbaar via PC of Xbox. Indien je via de smartphone gaat spelen zijn er ook meer dan 50 Game Pass titels die zijn geoptimaliseerd voor touch controls. Zo kan je zelfs zonder controller nog even aan de slag.

Ga jij Grand theft Auto 5 weer oppakken via Game Pass, of laat je ‘m aan de kant liggen en wacht je net als wij, geduldig op GTA6?