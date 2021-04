Borderlands 3: Director’s Cut onderweg naar de Switch?

Het lijkt er op dat Borderlands 3 binnenkort ook op Nintendo’s hybride console verschijnt. Onlangs is er een Pegi rating toegevoegd voor de Nintendo Switch versie van de game.

Pegi heeft Borderlands 3: Director’s Cut een stempel gegeven van een rode 18 op Nintendo Switch. Dit insinueert dat de First Person shooter van 2K Games en Gearbox binnenkort ook op Nintendo Switch uitkomt. De vraag is alleen: In welke vorm? Borderlands 3 is een game die niet heel naadloos speelt op de Playstation 4 en Xbox One. Geen stabiele framerate en een vreemde vertraging in de input. Hoe moet dit op de Switch dan gaan uitpakken? Wellicht wordt er gekozen voor een Cloud oplossing zoals bij Hitman en Control, maar dat moet nog maar blijken.

Wat is Pegi?

Pegi is de Europese instantie die videogames bestempeld met een leeftijd sticker. Als je ergens op een doosje 3, 7, 16 of 18 ziet staan dan is dat omdat Pegi beslist dat deze game bedoeld is voor publiek vanaf een bepaalde leeftijd. Meestal verschijnen deze stempels al online op hun eigen website nog vóór de game verschijnt. En soms nog vóór een game wordt aangekondigd. We zien dit vaker bij Aziatische instanties waar de ratings al weken vóór een aankondiging verschijnen.