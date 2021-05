Nieuwe Dragon Quest wordt op 27 mei onthuld

27 mei is Dragon Quest Day. Dit jaar viert Square Enix dat met een Engelstalige livestream voor de speciale gelegenheid dat de franchise al 35 jaar bestaat. Zet jij op 27 mei extra vroeg de wekker voor deze speciale Stream?

Vroeg opstaan of lang opblijven. Dat is wat je te doen staat als je alle informatie het warmst wilt consumeren. De Dragon Quest 35th Anniversary Special gaat namelijk live op 27 mei, om 5:30 Nederlandse tijd. De stream staat al ingepland op Youtube:

Om de 35e verjaardag te vieren gaan de presentator en game designer binnen de franchise je het laatste nieuws vertellen. Wat speelt er op dit moment en wat gaat er nog allemaal komen? Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe grote Dragon Quest ook tijdens deze stream getoond gaat worden.

Er zijn op dit moment in ieder geval twee Dragon Quest titels in de maak waar fans erg naar uitkijken: Dragon Quest XII(12) en DQ Monsters. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er nog meer titels aangekondigd worden om de speciale gelegenheid te vieren. Misschien zelfs een remake van de originele game ter viering van de 35 verjaardag? We gaan het zien!

Met de aankondiging van aanstaande titels zien we waarschijnlijk ook dat de games beschikbaar worden voor alle platformen. Recentelijk heeft Xbox alles uit de kast getrokken om de franchise aan te bieden op Xbox. Dit is aardig goed gelukt, want de relatie tussen Microsoft en Square Enix ziet er rooskleurig uit. Veel titels van de uitgever staan zelfs op Game Pass. Recentelijk is Builders 2 uit de DQ franchise hier ook aan toegevoegd.

Ga jij extra vroeg opstaan om het laatste nieuws niet te missen?