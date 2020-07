Dragon Quest XI: Definitive Edition onderweg naar Xbox

Voor het eerst in de geschiedenis van Xbox is het eindelijk zo ver: Dragon Quest verschijnt later dit jaar op het Xbox platform. Het betreft de definitieve versie van de game die ook verscheen op Nintendo Switch.

Een grote win voor Phil Spencer en Xbox. Het is Phil eindelijk gelukt om de Dragon Quest franchise naar het Xbox platform te brengen. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition verschijnt 4 december op Xbox One, Xbox Series X en Game Pass!

De definitieve versie die verschijnt op Xbox One, Series X en Game Pass bevat de volledige basis game, maar ook alle extra’s die eerder verschenen op Nintendo Switch. De game bevat extra karakter specifieke scenario’s, de keuze om te spelen met de originele soundtrack, of een volledige orkest versie van de muziek. Daarnaast kunnen spelers kiezen tussen een 2D of een 3D speelstijl en is er een optie voor Japanse voice-acting.

Microsoft trapt onofficieel hun show af met een preshow van Geoff Keighley waarin de eerst getoonde game van Japanse afkomst is. Een grote stap voor Xbox want Tot op heden is het aanbod van Japanse games niet heel uitgebreid op het Xbox platform. De afgelopen jaren is Phil Spencer hard aan het werk gegaan om een samenwerking aan te gaan tussen Microsoft en Japanse game ontwikkelaars.

Heb jij gekeken naar de pre-show van Geoff Keighley en de Xbox Games Showcase? Wat was jouw favoriete game?

De definitieve Edition van Dragon Age XI verschijnt ook voor Playstation 4 en Windows 10.