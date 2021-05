EA Play Live keert terug op 22 juli

Dit keer niet in dezelfde maand als E3, maar een maandje later in juli. Dat is wanneer Electronic Arts hun digitale showcase gaan houden. EA Play Live staat gepland voor 22 juli.

Wat EA precies voor ons heeft klaar staan is nog maar de vraag. We weten in ieder geval zeker dat het geen Anthem Next gaat zijn. Ook zien we geen Battlefield onthulling tijdens EA Play Live, deze langverwachte titel van DICE en EA wordt aanstaande maand, in juni, al onthuld. De kans bestaat wel dat we tijdens deze digitale showcase een uitgebreide gameplay tentoonstelling krijgen. Voorheen werden Battlefield titels ook al vóór EA’s event getoond en zagen we uitgebreide gameplay beelden tijdens de showcase.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

Wat we verder mogen verwachten tijdens EA Play Live zijn waarschijnlijk de jaarlijkse sporttitels zoals FIFA en Madden. Aangezien Codemasters nu onderdeel is van Electronic Arts, bestaat er ook een aanzienlijke kans dat we een race game van Codemasters te zien krijgen. Geen Need For Speed, echter. Criterion Games, huidige ontwikkelstudio voor Need For Speed helpt DICE met de ontwikkeling van Battlefield 6.

Andrew Wilson, CEO of @EA announced that the next @Battlefield will be revealed in June as a true next-generation game: He said to expect:

– Epic scale

– All-out warfare

– Game changing destruction pic.twitter.com/aFfx6AeZXR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2021

Wie weet krijgen we ook wat nieuwe EA Originals te zien. Zo zagen we vorige keer Lost In Random en It Takes Two. De laatste is inmiddels al verkrijgbaar. Lost In Random is nog in ontwikkeling. Hopelijk krijgen we hier tijdens EA Play Live meer over te zien!

En verder? Wat hoop jij te zien tijdens de showcase van 22 juli? Een uitgebreide blik op de multiplayer van Battlefield op Next-Gen machines? De Sims 5? Een vervolg op Jedi Fallen Order? Titanfall 3? Of iets totaal niew? Laat het ons weten!