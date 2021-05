Xbox en Halo vieren twintigste verjaardag

Het is alweer 20 jaar geleden sinds de eerste Xbox op de markt verscheen in Amerika. Samen met de release van Halo: Combat Evolved. Eind dit jaar is dat al 20 jaar geleden en dat moet gevierd worden.

Verwacht in ieder geval een aantal nieuwtjes van Microsoft om de twintigste verjaardag van Xbox te vieren. Dat kan nu al met exclusieve merchandise. Het grootste moment van deze viering is natuurlijk de lancering van Halo Infinite, dit najaar. De game verscheen oorspronkelijk in 2020, samen met de release van de Xbox Series X.

Het grootste pluspunt aan 20 jaar Xbox is dat je al die 20 jaar zo goed als bij je hebt op je laatst nieuw console. Dankzij de krachtige Backwards Compatibility Feature blijft het mogelijk om games uit alle generaties te spelen op de Xbox Series X en S. Originele Xbox titels zoals Halo: Combat Evolved, 360 titels zoals Halo Reach tot aan binnenkort, Halo Infinite op Xbox One en Xbox Series X.

De viering van het twintig jarige bestaan gaat door tot en met 15 november 2021. Er zijn nog niet veel details bekend gemaakt. Voor nu kan je je in ieder geval al opgeven voor het Xbox FanFest en artikelen kopen met de ‘Xbox 20’ branding. Voor toekomstige nieuwtjes en activiteiten rond de Xbox verjaardag vind je op deze website.

Wat zijn jouw beste herinneringen van de afgelopen 20 jaar op Xbox?