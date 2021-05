Zelda & Loftwing Amiibo onthuld voor Skyward Sword HD

Nintendo heeft een nieuwe Amiibo aangekondigd in de The Legend of Zelda-reeks. Ditmaal gaat de Amiibo gepaard met de aanstaande The Legend of Zelda: Skyward Sword HD op de Nintendo Switch.

De Amiibo bestaat uit twee iconische figuren uit de game, namelijk Loftwing én Zelda. uiteraard de Zelda variant zoals we haar kennen uit Skyward Sword. Dit is de enige Amiibo die zal werken op de HD versie van de oorspronkelijke Wii game, de vorige Skyward Sword Amiibo van Link werkt dus ook niet!

In Skyward Sword speel je zowel op de grond als in de lucht. Vanaf verschillende specifieke locaties kan je wisselen tussen de twee. Je bent dus niet vrij om overal ter plaatsen zomaar op te stijgen, tenminste, totdat je de functionaliteit van de Amiibo meerekent voor de HD versie. Met de Amiibo kan je namelijk overal waar je wilt opstijgen en landen.

Door de Amiibo te gebruiken ergens in de wereld (zelfs in kerkers!) kan je direct in de lucht vliegen. Dit is een behoorlijke Quality of Life verbetering ten opzichte van de originele game, maar je hebt wel de Amiibo nodig. Door de Amiibo in de lucht opnieuw te gebruiken, keer je terug naar de plek waar je bent opgestegen. Bekijk het hier beneden in actie.

Het is niet de eerste keer dat Nintendo exclusieve features aan Amiibo’s toekent. In Breath of the Wild kwamen ze bijvoorbeeld voor in de vorm van krachtige uitrusting. Maar je had ze uiteindelijk niet echt nodig. Deze Quality of Life verbetering zou voor iedereen moeten zijn, vinden veel fans op het internet.

Wat vind jij van exclusieve content en features die zitten versleuteld achter een Amiibo? Ga jij deze Amiibo in huis halen zodra de game verschijnt? Doe je het dan voor de exclusieve feature, of omdat de Amiibo er simpelweg heel cool uit ziet?