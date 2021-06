Rainbow Six Quarantine wordt Rainbow Six Extraction

Voor het eerst getoond tijdens E3 2019, Rainbow Six Quarantine, de nieuwe game binnen de Rainbow Six franchise die de Outbreak DLC uit Siege een stapje verder neemt. Binnenkort zien we de game weer, maar dan met een andere naam.

Rainbow Six Extraction is de nieuwe naam voor Rainbow Six Quarantine. uiteraard heeft Ubisoft de naam veranderd, aangezien de vorige naam niet heel gepast was, gezien de huidige situatie. Tijdens Ubisoft Forward gaat Ubisoft de game verder uitlichten. Voor nu hebben we enkel een nieuwe teaser trailer ontvangen.

In een nieuwe developer video leggen de ontwikkelaars uit waarom Extraction past bij de game. In Rainbow Six Extraction neem je het op als groep tegen een buitenaards gevaar. De al ijzersterke fundamentele gameplay uit Rainbow Six Siege wordt gebruikt om een tactische co-op shooter te creëren waarin jij met jouw team bepaald wanneer je doorzet, of terug trekt. Hier kom je er dan al snel achter dat de nieuwe naam van de game geen toeval is.

In de tijdelijke Outbreak DLC zagen we al wat we ongeveer mogen verwachten van deze nieuwe game. Waarschijnlijk veel beter uitgewerkt. Wat we voorlopig in ieder geval al kunnen meenemen is dat we de bekende Rainbow Six gameplay uit Siege meenemen, maar ook de bekende cast aan speelbare personages. Zo zien we in de afbeelding aan de kop van dit artikel Sledge al verschijnen.

Zaterdag 12 juni om 21:00 toont Ubisoft meer van de game tijdens Ubisoft Forward.