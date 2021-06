LEC: Misfits Gaming weer alleen aan de leiding

Misfits Gaming heeft na drie weken de leiding in de LEC summer split weer in handen. Misfits Gaming had in derde week echter een vrij gemakkelijke speelschema met als tegenstanders Excel en Schalke 04. Beide teams werden ook vrij eenvoudig aan de kant gezet door het verrassend sterk draaiende team. Misfits Gaming is goed op weg om zich al vroeg te plaatsen voor de play-offs. Met een slechts één verloren game uit zeven games zien zij eruit als de team to beat.

Niet alleen Misfits Gaming ziet er op dit moment heel sterk uit in de LEC. Fnatic is na de slechte start van week één inmiddels vijf games achter elkaar ongeslagen. Het won zelfs overtuigend de match of the week tegen aartsrivaal G2 Esports. Een dag eerder werd Astralis ook overtuigend verslagen. Fnatic lijkt tot dusver de enige team te zijn dat de synergie binnen het team heeft gevonden waarmee het nu consequent presteert. Team Vitality een van de andere teams dat veel wijzigingen heeft doorgevoerd lijkt na week drie ook langzaam zijn synergie in orde te hebben. Afgelopen weekend won het van G2 Esports en van de LEC kampioen MAD Lions. Rogue vind ondertussen ook weer zijn vorm terug van de spring split. Met winsten op Schalke 04 en Astralis deelt het nu de tweede plek met Fnatic.

G2 Esports en MAD Lions worstelen heel erg met hun vorm en de meta van de LEC summer split. G2 Esports verloor afgelopen weekend beide games. Fnatic en Team Vitality waren allebei te sterk en deelden twee gevoelige klappen aan de voormalige kampioen van Europa. MAD Lions wist wel een game te winnen van SK Gaming. Maar een dag later werd het verslagen door Team Vitality. Na drie weken speeltijd zien we langzaam een verschil tussen de eerste zes teams en de vier teams die onderaan de ranglijst bungelen. Gelukkig is er nog genoeg tijd voor die vier teams om terug in de race te komen voor play-offs.