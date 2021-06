LEC heeft een nieuwe koploper na speelweek 2

De LEC heeft een nieuwe koploper gekregen na de tweede speelweek van de summer split. G2 Esports heeft zich weer bovenaan de ranglijst gemeld. Samen met Misfits Gaming voeren zij na vijf games de ranglijst aan. Het was sowieso een goed weekend voor de “old kings” van Europa. Zowel G2 Esports als Fnatic wonnen hun twee games. Rogue en MAD Lions zijn nog lichtelijk aan het zoeken naar hun vorm van de spring split. Misfits Gaming kon hun ongeslagen reeks niet volhouden waardoor in ieder geval ieder team een keer heeft verloren.

Fnatic en G2 Esports hebben goede zaken gedaan tijdens de tweede week van de LEC summer split. G2 Esporst nam het op tegen Astralis en Rogue. Astralis kreeg vrijwel geen kans van G2 Esports maar de game tegen Rogue was er één om van te smullen. Vanaf de eerste minuten was het continue gevechten over de hele map. Dit leverde een hoop actie waar zowel de supporters als de neutrale kijker van kon genieten. Fnatic won in twee uitstekende games van Team Vitality en Excel. Fnatic lijkt de synergie binnen het team terug te krijgen en zien er na week 2 sterk uit. Maar de fans kunnen nog niet op de zaken vooruit lopen gezien Excel en Team Vitality laag op de ranglijst staan. Zij moeten nog even afwachten hoe Fnatic het gaat doen tegen de andere top teams.

Misfits Gaming heeft zijn eerste verlies van de LEC summer split geleden. Rogue was net te sterk voor Misfits Gaming. Echter scheelde het niet veel in die game. De game ging heen en weer en het leek er zelfs op dat Misfits Gaming de winst zou pakken. Echter één goede flank van de Rogue was voldoende om een beslissende slag en klap uit te delen aan Misfits Gaming waardoor het team niet langer ongeslagen is. MAD Lions kwakkelt nog wat met hun vorm. Zij verloren vrijdag van Excel maar wisten op zaterdag wel te winnen van Schalke 04 en behouden aansluiting met de rest van de top.