Cyberpunk 2077 is er bijna volgens CDPR

Volgens een interview met TVN24, liet CD Projekt RED CEO Adam Kiciński weten dat het team hard werkt aan een stabiele toekomst voor Cyberpunk 2077. De game zou zelfs al op een hoog niveau zitten, volgens de CEO.

Kiciński vertelde dat het team voor Cyberpunk 2077 nog hard aan het werk is aan de next-gen versies, DLC en om te zorgen voor een stabiele game. Ook vertelde hij het volgende:

“We have already achieved a satisfactory level in this regard [of stability]. We have also been working on the overall efficiency, which we are also quite happy about. Of course, we also removed bugs and glitches, and we will continue to do that.”

CDPR is hoe dan ook nog niet klaar met Cyberpunk 2077. De meningen van ‘fans’ en gamers blijven verdeeld en vrij afwisselend. Waar de één heel blij is met de veranderingen en positief is over de toekomst van de game, is de ander alleen maar sceptischer. Beide perspectieven zijn dan ook te beargumenteren denk ik zo. De game is sinds 21 juni 2021 wel weer verkrijgbaar via de Playstation Store, dat is ook alweer een stap in de goede richting. Er zijn genoeg meningen online te vinden, zoals de volgende:

De meesten zullen echter toch wachten tot de next-gen upgrade, of tot de game in een sale bak bij de Mediamarkt ligt voor 10 Euro. Wat je ook doet, laten we in ieder geval hopen dat de game stabiel zal worden in de toekomst, met genoeg waardevolle content. De game heeft daarentegen niet alleen issues die eigenlijk bij het testen naar voren hadden moeten komen, maar ook fundamentele problemen die niet makkelijk zijn om te veranderen.

Ik denk dat de meesten nog steeds teleurstelling voelen. Als ik voor mezelf spreek, dan hoop ik in ieder geval dat ik de game ooit aan kan raken met een goed gevoel, en jij? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!