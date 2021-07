Battlefield 2042 Portal is de gloednieuwe game mode

Battlefield 2042 toont ons de gloednieuwe gamemode tijdens EA Play Live. De nieuwe mode heet Portal en focust zich volledig op community ontwikkelde modes verspreid over verschillende maps.

Battlefield 2042 Portal is een gloednieuwe mode waarin spelers hun eigen regels samenstellen op hun eigen favoriete maps. Vanaf de lancering van de game is deze nieuwe mode al beschikbaar met 13 maps. 7 maps uit Battlefield 2042 en 6 maps uit voorgaande Battlefield titels. Dit zijn de maps die we nog meer krijgen.

Uit Battlefield 1942:

Battle of the Bulge

El Alamein

Uit Battlefield Bad Company 2:

Arica Harbor

Valparaiso

Uit Battlefield 3:

Caspian Border

Noshahr Canals

Alle maps uit voorgaande games worden aangepast met nieuwe assets zodat ze passen bij de looks van Battlefield 2042. Hoe de gameplay matches verlopen in deze maps bepaal je zelf, want jij maakt de regels. Ontwikkel modes en deel ze online en speel ze met mensen over de hele wereld. Bekijk hier beneden de trailer.

Je kunt het zo gek maken als je wilt. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat één team alleen maar een mes mag gebruiken en het andere team alleen maar defibrillators. Je kunt er ook voor zorgen dat één team alleen maar soldaten, wapens en gadgets uit 1942 mogen kiezen, terwijl het andere team juist de nieuwste mag gebruiken. Hiermee komt er voor eens en altijd een antwoord op de vraag: Was vroeger alles beter?

De EA host stelde de vraag of je ook als pinguïn met een vlammenwerper kunt spelen. Het antwoord op die vraag was helaas nee, maar het feit dat deze vraag gesteld wordt, bewijst maar weer hoe ver je kunt gaan met deze nieuwe community mode in Battlefield 2042 portal.

Wij kunnen niet wachten om de meest Battlefield-achtige momenten te creëren met deze mode in onze favoriete Battlefield Bad Company 2 map. Welke regels ga jij opzetten voor Battlefield 2042 portal?