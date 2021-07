Dead Space Remake aangekondigd tijdens EA Play Live

EA sluit hun jaarlijkse EA Play Live evenement af met een teaser voor niets minder dan een remake van Dead Space. We krijgen een eerste blik op de in-engine beelden met niemand minder dan Isaac Clarke.

Isaac Clarke is lang weggeweest. Sinds de sluiting van Visceral Entertainment is het lang stil geweest rondom Dead Space. Het gerucht rond de terugkeer van de franchise maakt fans al een tijdje zenuwachtig en vandaag is er eindelijk duidelijkheid. Dead Space keert terug in een remake voor PC, Playstation 5 en Xbox Series X|S. De game verschijnt niet op Playstation 4 en Xbox One. Dit betekent dat het volledig gebruikt maakt de extra kracht die next-gen te bieden heeft.

De remake blijft trouw aan de originele game en uit de getoonde gameplay wordt dit ietwat duidelijk door een bekende scene te tonen. De scene waarin we in tip in bloed geschreven zien aan de muur. Het is een bericht die we al vroeg in de game te zien krijgen. De tekst vermeld dat we de ledematen van de monsters moeten afschieten. Directe schoten op het lichaam hebben weinig effect.

“Dead Space heeft een enorme impact gemaakt op het survival horror-genre toen de franchise 12 jaar geleden werd uitgebracht, en ik kwam vooral als fan naar Motive om specifiek aan deze game te werken” , aldus Phillippe Ducharme, Senior Producer van Dead Space. “We hebben een gepassioneerd team bij Motive, dat deze remake als een liefdesverklaring aan de franchise ziet. Iedereen in het team was enthousiast over de terugkeer naar het origineel en de kans die we kregen om alles op next-genconsoles te doen. Terwijl we de game moderniseerden, zijn we in contact geraakt met toegewijde fans en hebben we ze uitgenodigd om ons feedback te geven vanaf de vroege productiefase, zodat we een game kunnen afleveren waarbij fans hun hart kunnen ophalen en nieuwe spelers ook van kunnen genieten.”

De Dead Space remake wordt gemaakt EA Motive en wordt ontwikkeld in de Frostbite Engine. In de getoonde teaser zien we al wat voor soort realisme we mogen verwachten van deze trouwe remake. Er is nog geen release datum bekend gemaakt.