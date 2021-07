Lost In Random verschijnt op 10 september

Lost in Random, de EA Original die we een hele tijd geleden al hebben mogen aanschouwen verschijnt na de zomer! Zoink, de makers van de game tonen uitgebreide gameplay beelden tijdens EA Play Live.

Lost in Random is de nieuwe EA Original die binnenkort verschijnt. EA original zijn Indie titels die ontwikkeld worden met ondersteuning van EA. Zoink kennen we misschien al van Ghost Giant, de Playstation VR titel die we ruim twee jaar geleden al gespeeld hebben.

Lost In Random is een actie platformer waarin je samen met je compagnon, Dicey, de koningin te slim af moet zijn. Verzamel muntjes en spendeer de muntjes in een winkel om aanvalskaarten te kopen. Deze kaarten zet je vervolgens in tijdens gevechten om vijanden te slim af te zijn. Afhankelijk van je soort kaarten moet je iedere keer een andere strategie toe passen.

Ook Dicey komt van pas en zoals je met een dobbelsteen kan doen, moet je Dicey rollen om speciale aanvallen uit te voeren. Zo kan Dicey bijvoorbeeld de tijd bevriezen.

Het duurt niet meer lang voordat je Random zelf mag gaan ontdekken. De game verschijnt 10 september op PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.