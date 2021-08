Dit is Rainbow Six Siege’s Operation Crystal Guard

Binnenkort is het zover, dan krijgen we het derde semester voor alweer het zesde competitieve jaar in Rainbow Six Siege. Onze redactie heeft de nieuwe operator Osa, zowel als de reworks van 3 maps, mogen spelen in een event. We willen je graag meer vertellen over Operation Crystal Guard, want het ziet er veelbelovend uit!

Osa

In Crystal Guard kan je namelijk de nieuwe operator Osa overnemen. Deze operator draagt als gadget een aantal doorzichtige shields. Die kan ze niet alleen op de grond plaatsen, maar ook in zwakke muren, deuren of ramen. Osa wordt medium speed en krijgt medium armor. Het grootste verschil tussen Osa’s Talon-8 en de normale deployable shields, is dat het een transparant schild is. Ook is het schild hoger. Alsof dat nog niet genoeg is kan je de Talon plaatsen in een raam, deze zal echter niet het gehele raam bedekken. Onderaan het schild zit een canister, schiet hierop om het schild te laten zakken. Dit kan zowel in je voordeel als nadeel werken. Je kan met het schild rondlopen voor iets meer bescherming, maar er wel niet mee sprinten. De shields gaan kapot door explosieven als de C4 en Impact Grenades. Tachanka’s gadget zal helaas niet werken. Echter zal Smoke’s gadget wel enig effect hebben op de attackers die achter het schild zitten. Osa draagt een 556XI of een PDW9 als main wapen.

3 lichte reworks

De map updates zitten hem in Coastline, Bank en Clubhouse. Ook operators als IQ en Fuze krijgen een aantal tweaks. De veranderingen in de maps zijn dit maal dan ook niet heel groot. Het gaat vooral om belichting en geluid, dit om meer balans naar de game te brengen. Sommige ingangen van buitenom zijn veranderd zodat je niet steeds vanuit een raam neergeschoten kan worden. De veranderingen zijn dus minimaal, maar wel nodig om minder populaire maps een ietwat betere feeling te geven. Na het spelen van deze maps kan ik met volle borst zeggen dat de veranderingen meer dan welkom zijn. Vooral in Clubhouse merk je dat ze goede keuzes hebben gemaakt qua belichting en positionering van auto’s buiten.

En verder?

Elite skins gaan veranderen. Zo kan je nu andere headgear op een elite gear uniform gebruiken. Zo krijgen spelers net iets meer vrijheid om hun mains te personaliseren. Twitch haar shock drone kan vanaf de nieuwe patch alleen nog schieten in de preparatiefase. Fuze zijn Cluster Charge kan vanaf nu op reinforced walls gebruikt worden, echter duurt het daardoor iets langer voor de pucks beginnen te vliegen. Zo krijgen verdedigers meer ruimte om weg te sprinten. IQ haar Smartping zal veranderen. Haar gadget kan nu gadgets pingen, zodat zij beter ingezet kan worden wanneer jij met vreemden speelt. Flash Grenades zijn vanaf nu iets beter inzetbaar omdat de flash sterker zal worden. Operators zullen nu lichtelijk belicht worden, zodat ze niet met bepaalde skins in de muren wegvallen qua kleuren.

Resident Evil x Siege

De nieuwe elite skin is in samenwerking met Resident Evil. Zo krijgt Lion een nieuwe Elite Skin vanaf 17 augustus, namelijk een Leon S. Kennedy skin. Ook komt er een Collector Box voor Siege met een replica van Sledge’s hamer en meer! Deze verschijnt in de herfst. Hier zal later meer over bekend worden!

Osa is vanaf 18 augustus 2021 te spelen in de test server en verschijnt later in de retail versie voor Rainbow Six Siege! Ga jij haar spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook.