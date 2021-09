PUBG meesterbrein Brendan Greene vormt nieuwe studio

Greene is één van de pioniers van het Battle Royale genre. PUBG ontstond namelijk vanuit een ARMA mod, net als DayZ. Greene werkte zelf al een aardige tijd niet direct meer mee aan PUBG, na dat hij een team op heeft gesteld dat de game blijft verhogen naar nieuwe niveaus. Greene’s nieuwe studio zal wel nog in contact blijven met Krafton, ook op het gebied van aandelen en samenwerkingen. Greene zei het volgende:

“I’m so very grateful to everyone at PUBG and Krafton for taking a chance on me and for the opportunities they afforded me over the past four years,” Greene said in a press release. “Today, I’m excited to take the next step on my journey to create the kind of experience I’ve envisaged for years. Again, I’m thankful for everyone at KRAFTON for supporting my plans, and I’ll have more to reveal more about our project at a later date.”