Review: Quake – Opgeschud voor ouderwetse chaos

Quake is terug voor ouderwets plezier. Ben jij ouder dan 30 en wil je de gloriedagen van multiplayer FPS opnieuw beleven? Of ben je als tiener/twintiger benieuwd waar Halo, Killzone, Call of Duty en alle shooters na id hun inspiratie vandaan halen? Quake. It’s all Quake.

Naar mijn idee is Quake een beetje de unsung hero van id Software. Als we spreken over de beste First Person Shooter en wie deze genre op de kaart heeft gezet, denken we meestal aan DOOM. Alhoewel dit zeker weten klopt, is er nog een franchise die we zeker niet mogen vergeten. Quake.

Persoonlijk zie ik het als twee helften van een perfecte puzzel. DOOM zette de FPS genre op de kaart door een hele vibe en verhaal in te bakken in een schietspel. Natuurlijk met de belemmeringen van die tijd. Langzaam maar zeker kwam de multiplayer generatie op gang en natuurlijk had id Software hier ook een antwoord op: Quake.

Alhoewel Quake ook een singleplayer story mode heeft met de nodige uitbreidingen herinneren de meesten Quake aan de multiplayer mode. Rocketjumping, mid-air railgun sniping en ga zo maar door. Quake liep voor zijn tijd ver vooruit en tot op heden heb ik persoonlijk nog mooie herinneringen aan Quake 3 Arena in het computerlokaal op de middelbare school.

Quake 2021

Wat valt er te zeggen? Het is Quake. Het ziet er allemaal iets scherper uit dan je misschien gewend bent, maar aan de andere kant ook weer niet, want je herinnert je je oude spellen altijd mooier dan ze daadwerkelijk waren. In ieder geval zijn de textures feitelijk scherper dan 25 jaar geleden, maar daar gaat het helemaal niet om. Quake speelt heerlijk. Zelfs 25 jaar later met een hele andere manier van besturing, namelijk met een Playstation 5 controller. Het is snel, vloeiend en gruwelijk. Het is een flinke verademing om terug te gaan naar de wortels van de 3D schietspellen om de basis volledig opnieuw aan te leren.

Quake’s diverse soorten vijanden en de layout van de levels zorgen voor een snelle en actievolle speelstijl. Waar je in hedendaagse shooters wordt voorzien van meer dan genoeg beschutting om tactisch in te zetten gaat Quake nog om ouderwetse actie. Run and Gun, kies je doelwit kieskeurig zodat je zelf zo min mogelijk schade oploopt en laat je vooral niet insluiten door de verschrikkelijke kettingzaag boemannen.

Het is een beetje gek om die spelregels weer eigen te maken na jarenlang verwend te zijn met muurtjes en objecten om achter te schuilen. En dan geldt driedubbel en dik voor de multiplayer mode.

Dát is pas een trickshot!

Dacht je dat een Knife-Flip 360 no-scope helemaal de bom was? Probeer dan maar eens de rocketjump 180 downward mid-air railgun snipe. Je moet wel even wachten op Quake 3 om dit te kunnen doen, maar dit was hoe we trickshots deden in het verleden. Zo zie je maar dat ook de gekste Modern Warfare 2 FaZe filmpjes de roots hebben liggen bij Quake.

De multiplayer van Quake is in theorie heel simpel opgebouwd. Je speelt in arena’s met altijd een bepaald centraal punt waar veel wegen bij elkaar komen. Hier wil je knokken met je beste weapon pickups, of juist dat ene speciale wapen (de rocket launcher) verdedigen. In Quake moet je namelijk je wapens oprapen. Je begint met een proppenschieter shotgun, de betere wapens moet je oprapen op vaste locaties.

De velden zijn altijd voorzien van kleine dunne gangetjes, in hoogte verschillende platformen en open ruimten. De wapens vind je meestal in de dunne gangetjes, maar e speciale wapens zitten vaker in de riskante plekjes, of juist een klein beetje verstopt. Net als in de singleplayer geldt dat we terug gaan naar de basis van de schietspellen en dat betekent dat je gewoon moet schieten. Schuilen is eigenlijk nooit een optie.

Meer Quake

Quake houdt niet op met een campaign en multiplayer mode want je kunt het verhaal ook samen spelen in co-op. Heb je originele game op Steam? Dan krijg je de 2021 versie voor niks. Spelers ook Xbox kunnen de game ook oppakken via Game Pass en met cross-play speel je dus samen met je vrienden, ook al spelen ze op een ander platform. Zelfs veteranen mogen terugkomen want id Software heeft een gehele nieuwe uitbreiding gemaakt voor de 2021 heruitgave van de game!

Daarnaast is deze versie ook opengesteld voor modificaties waardoor je de game op verschillende manieren kunt aanpassen. Op console kan je daarom nu al de Quake 64 versie downloaden. Hierdoor speel je de game met een uiterlijk alsof je ‘m dus op de Nintendo 64 speelt. Volgens Bethesda worden er later in de rit nog meer add-ons en mods toegevoegd van zowel Bethesda als van de community.

Verdict

En dat is Quake. Een ouderwetse shooter vol met chaos en een fijne throwback naar de 90’s. Hopelijk worden er genoeg mods ontwikkeld om de game voorlopig verfrissend te houden in het huidige spellandschap. Alhoewel het geen grote Call of Duty release is, is het toch leuk om af en toe wat Quake te spelen met door community ontwikkelde add-ons? Vooral nu het ook op console kan! Desalniettemin, wil je even terug in de tijd, of ervaren waar de multiplayer FPS vandaan komt? Check dan even de 2021 Quake heruitgave!