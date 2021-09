Dead Space Remake zet dubbel in op ontleden van vijanden

De Dead Space Remake werd tijdens EA Play Live heel even getoond in een teaser. Het bleef sindsdien stil, maar onlangs hield Motive Studio een livestream waarin ze nieuwe beelden en informatie met de fans deelden.

Eén van de grote onderwerpen van de livestream was het ontleden van je vijanden. Dit was in de eerste Dead Space game al een enorm fijn uitgewerkte feature. Veel wapens in Dead Space, voornamelijk wapens die laserlijnen konden schieten konden armen, benen en hoofden van vijanden afschieten. Door de vuurmode van het wapen te veranderen kon je verschillende soorten ledematen eraf schieten. Horizontaal, of verticaal.

In de Remake wil Motive Studios dit onderdeel nóg meer verfijnen en gelukkig hebben ze ook al gedeeld hoe ze dat van plan zijn. Ten eerste wordt het nu duidelijker of en hoe effectief jouw wapen is op een bepaald wezen. Voorheen zag je namelijk met sommige wapens niet goed of het wel effectief was. Voornamelijk bij wapens die niet geschikt waren voor het ontleden van je vijanden. Zoals de Pulse Rifle. In de Remake schiet je stukken vlees van je vijand af met deze wapens, zodat je ook hieraan kan zien dat je daadwerkelijk een paar rake klappen uit deelt.

Om het nog een stapje verder te zetten kan je door middel van een niet-ontledend wapen de zwakke plekken in de bottenstructuur van een vijand blootstellen. Vervolgens kun je deze zwakke plekken met bijvoorbeeld een Plasma Cutter misbruiken om snel af te rekenen met een arm of been van de aliens.

Nog meer goed nieuws voor Dead Space fans is de terugkeer van Gunner Wright als Voice Actor voor Isaac Clarke. Hij zal niet zo heel veel aan het woord zijn. Zoals fans weten is de stilte een groot onderdeel van de ambiance in Dead Space. Isaac Clarke spreekt in de Remake alleen als er iets tegen hem gezegd wordt en het ongemakkelijk is om geen antwoord te geven.