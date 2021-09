Spider-Man 2 aangekondigd voor 2023

Marvel, Sony en Insomniac Games kondigen een vervolg aan voor Spider-Man en Miles Morales. Beide actiehelden keren terug in Spider-Man 2 op de Playstation 5 in 2023.

We moeten er nog eventjes op wachten, maar we hebben eindelijk de officiële aankondiging voor Spider-Man 2 van Insomniac Games. De game verschijnt pas in 2023. Gelukkig kunnen fans nu al aan de slag met de remaster van het eerste deel en Miles Morales op de Playstation 5.

We weten nog niet precies waar het tweede deel precies om gaat draaien, maar naar aanleiding van de trailer kunnen we het wel raden. We zien namelijk niemand minder dan de Anti-Hero Venom opduiken uit de schaduw!

We moeten dus nog ongeveer twee jaartjes wachten voordat onze twee spinnen-helden terugkeren. Wil je ondertussen lezen wat wij vonden van de remaster van het eerste deel? Check hier de review! En check hier de review van Miles Morales.

Insomniac is ondertussen bezig met nóg een Marvel game, namelijk Wolverine. Ook daar werd tijdens de Showcase de eerste trailer voor getoond.