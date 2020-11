Review: Spider-Man Remastered

Onlangs verscheen er een gloednieuwe Spider-Man titel op Playstation 4 en Playstation 5. Indien je niet helemaal bij bent en de eerste game hebt gemist in 2018, biedt de Ultimate Edition van Miles Morales de ultieme oplossing.

Spider-Man Remastered is namelijk als extra game inbegrepen in de Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition voor Playstation 5. Deze versie is niet verkrijgbaar voor Playstation 4. Net als de verschillen tussen de Playstation 4 en Playstation 5 versie van Miles Morales, zien we soortgelijke verbeteringen in de remaster.

Het volledige pakket

Met de Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition ben je in één keer helemaal up-to-date met Spider-Man op Playstation. De game bevat naast de gloednieuwe Miles Morales game ook de originele game uit 2018 inclusief alle DLC die daarna zijn uitgekomen. De hele game is voorzien van een Playstation 5 upgrade waardoor je ook in de remaster de keuze hebt uit Performance Mode en Fidelity Mode.

Net zoals we besproken hebben in de Miles Morales review heb je Raytracing in de Fidelity mode en 60 FPS in de Performance mode. De verschillen zijn groot, maar wederom spelen beide versies enorm fijn en staan ze beide volledig in hun recht.

Er is goed nieuws voor terugkerende Spider-Man fans in de remaster. Je kan namelijk je oude Playstation 4 savegame gebruiken in de Playstation 5 remaster. Hierdoor moet je wel je savefile updaten naar de laatste versie door de game op te starten, op te slaan, en te uploaden. Dit doe je allemaal via het hoofdmenu van de 2018 game. Dit betekent wel dat je, indien je een fysieke versie hebt of had, je deze nog steeds nodig hebt om de savefile te kunnen benaderen. Je hebt geen Playstation 4 systeem nodig. als je savegame in de Playstation Plus cloud staat kan je deze ook gebruiken en de backwards compatible versie gebruiken om je savefile te uploaden naar Spider-Man Remastered. Eenmaal gelukt worden ook al je behaalde trofeeën overgezet. Heb je de Platinum behaald op Playstation 4? Gratis Platinum in de Playstation 5 remaster!

Make-over Pete

Het zal je vast niet ontgaan zijn op het internet. Peter Parker ziet er in de Spider-Man remaster iets anders uit dan we gewend zijn. Het is een heel ander persoon geworden. Andere personages hebben een meer subtiele aanpak gekregen waardoor ze gedetailleerder uit zien dan in de 2018 game. Zo ziet eigenlijk alles er beter uit. Er zijn veel meer mensen op straat, net als in Miles Morales op Playstation 5. Suits zijn van hoog kwaliteit en je kan door in te zoomen zelfs zien uit welke draadjes alles is gewoven. Er is veel oog voor detail in deze remaster, goed vergelijkbaar met Spider-Man: Miles Morales.

Er is zelfs zóveel oog voor detail dat de beruchte boot NPC met het vierkante hoofd nu een extra easter egg met zich meedraagt. Als je weet over wie ik het heb, ga maar eens kijken!

Nog meer verbeteringen

Natuurlijk ziet het er niet alleen beter uit op Playstation 5, maar het speelt ook een stuk fijner. Enerzijds door de optie om in 60 FPS te spelen, maar er is meer. Door de kracht van de SSD zijn laadtijden zo goed als verdwenen in Spider-Man Remastered. Het opstarten van de game gebeurd in enkele seconden. Snelreizen in de game duurt 1 tot 2 seconden.

Verder maakt de game gebruik van dezelfde features als Miles Morales op Playstation 5. 3D audio waarbij je alle auto’s langs je hoort rijden als je laag over de grond slingert en een subtiele toepassing van haptische feedback en adaptive triggers.

Speelt even lekker

Indien je de originele game gespeeld hebt ben je wellicht bekend met het therapeutisch rondslingeren door New York. De gameplay is nog steeds even fijn als twee jaar geleden en is onveranderd. Lees vooral onze originele review waar we inhoudelijk in gaan op de game. Ook als je nog niet bekend was met het origineel, maar wel Spider-Man: Miles Morales hebt gespeeld zal je merken dat de games ongeveer hetzelfde spelen. Slingeren, combat, de missiestructuur en de manier waarop open-world content gewoven is in het verhaal. De games lijken sterk op elkaar maar verschillen op bepaalde punten genoeg van elkaar om ze te onderscheiden. Zo heeft Peter Parker andere gadgets en speciale aanvallen ten opzichten van Miles. Persoonlijk vind ik die van Miles beter en lijkt Miles Morales op een logische evolutie als deel 2 in een groeiende franchise.

Het is dus mooi om terug te zien op welke manier Miles Morales voortborduurt op de ijzersterke fundering die gezet is in 2018.

Verdict

Spider-Man Remastered is met net zoveel liefde verwerkt als Spider-Man: Miles Morales. Veel details en grafische verbeteringen in de remaster. De mogelijkheid om je Playstation 4 savegame te gebruiken op Playstation 5 is een enorme win voor alle terugkerende fans in deze remaster om bijvoorbeeld de eerder uitgebrachte DLC verhalen af te maken. Met alle Playstation 5 verbeteringen voorzien is deze remaster zeker de 20 euro extra waard voor de Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. In ieder geval als je de 2018 game nog niet (helemaal) hebt gespeeld. Indien je deze al volledig hebt voltooid, inclusief DLC, is er buiten een mooi en verbeterd plaatje niets nieuws te zien.