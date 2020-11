Review: Spider-Man Miles Morales op Playstation 5

De Playstation 5 is hier en Sony opent next-gen met niets minder dan een vervolg op Spider-Man uit 2018. Een nieuwe game, een nieuwe Spider-Man. Nieuwe gevaren, nieuwe krachten en nieuwe features. Miles Morales heeft het allemaal.

Deja Vu? Dat zou kunnen! We hebben Spider-Man: Miles Morales al eerder besproken in onze Playstation 4 review. Ditmaal kijken we puur naar de game op Playstation 5. Ondanks de game op beide platformen beschikbaar is, is de game ontwikkeld met de Playstation 5 als uitgangspunt. Het is niet zomaar een next-gen upgrade met de toevoeging van Raytracing. De game ziet er adembenemend uit en speelt bovendien heel erg lekker.

Miles Morales

We hebben het al over Miles gehad in de Playstation 4 review, maar nog even kort wat Miles ter tafel brengt in deze nieuwe Spider-Man game. Indien je Spider-Man 2018 hebt gespeeld merk je al snel een aantal verschillen bij het spelen van deze nieuwe game. Miles Morales heeft namelijk een paar extra krachten waar hij gebruik van kan maken. De sterke aanvallen op cooldown van Peter Parker zoals web blossom zien we niet bij Miles. Daarentegen heeft deze jonge Spider-Man de krachten van bio-elektriciteit. ‘Venom’ wordt het genoemd in deze game, maar verwar het niet met dé Venom. Daarnaast kan Miles Morales tijdelijk onzichtbaar worden om opnieuw een stealth mode in te gaan.

Ondanks de vele gelijkenissen tussen beide superhelden speelt Miles dus heel erg anders dan zijn grote voorbeeld. Fijner zelfs. De nieuwe moves voegen nieuwe interessante manieren toe om gevechten aan te gaan. De Venom aanvallen voelen heel krachtig aan. Maar goed, tot zover kon je dit al ervaren op de Playstation 4. Wat maakt deze game nu echt next-gen?

Miles Morales op Playstation 5

Spider-Man: Miles Morales op Playstation 5 kan in twee manieren gespeeld worden. Fidelity en Performance. Voor deze review heb ik de game de eerste keer uitgespeeld in de Fidelity mode en de tweede keer op New Game+ in de Performance mode. Hoe verschillen deze versies van elkaar?

Het grote verschil is dat de Fidelity mode gebruik maakt van Raytracing. Reflecties in glanzende objecten zijn dus realtime en heel realistisch. Het helpt enorm dat de hele game één groot spiegelpaleis is. Heel New York is gevuld met hoge gebouwen met gepoetste ramen waar je jezelf in kunt bekijken en de hele wereld achter je in de gaten kunt houden door simpelweg in het spiegelbeeld te kijken. Ook de ‘puddlegate‘ discussie kunnen we snel afsluiten want er liggen heel erg veel plassen water op straat die alles realistisch reflecteren en dit maakt eigenlijk ook hét verschil tussen de twee modes.

Wat in de Performance mode ontbreekt is dus de Raytracing. Voor de rest ziet de game er nog steeds adembenemend uit, maar speel je wél in 60 FPS. De game is dus ontzettend vloeiend en speelt heerlijk weg in deze mode. Ongetwijfeld de soepelste mode om te spelen, maar ook in 30 FPS speelt de game gewoon lekker soepel. Je merkt het verschil toch wel heel er goed.

Wat een plasje water los kan maken

Ja, we brengen de discussie toch maar weer tot leven. Wist je nog toen Spider-Man onder vuur en vlam lag omdat fans dachten dat de waterplassen generfd waren? Dat blies natuurlijk op tot één grote meme, maar die plasjes water maken toch wel echt een groot verschil kan ik je zeggen. Het grote verschil tussen de Fidelity mode en de Performance mode is niet zo zeer de reflecties in de gebouwen, maar de reflecties in de plassen water.

De gebouwen reflecteren namelijk ook in de performance mode, alhoewel dit ‘nep’-reflecties zijn, merk je hier tijdens het slingeren niet zo heel erg veel van. De plassen water daarentegen. Die zie je in de Raytracing mode heel erg goed reflecteren. Het voegt ontzettend veel diepte en detail toe op de straten van New York. Terwijl het meeste van die details en diepte verloren gaan in de performance mode. Het is verre van storend, maar wel een groot voorbeeld van de impact die Raytracing kan bieden in games.

My Spidey-Senses are tingling!

Iets wat de Playstation 5 verder ook heel goed doet in deze game is 3D audio. Tijdens het slingeren door New York hoor je de auto’s letterlijk langs je af zoemen als je laag genoeg over de straten slingert. Projectiele zoals raketten hoor je langs je af vliegen als je ze ontwijkt en over het algemeen is de richting van het geluid gewoon erg accuraat. Het is opmerkelijk hoe veel verschil de 3D audio technologie maakt tijdens het spelen. In heel veel gevallen kan je op het geluid vertrouwen om een bepaalde actie uit te voeren. Je weet gewoon wanneer er iets achter je zit.

Waar ik iets meer op hoopte was de mate waarin de DualSense gebruikt wordt. De haptische feedback wordt op sommige momenten, vooral op cinematische momenten ingezet om bijvoorbeeld de beving van een bewegende tram te simuleren en dit is heel vet. Het wordt helaas niet zo veel gebruikt. Tijdens het slingeren merk je er niet zo veel van, terwijl het hier juist heel erg mooi tot zijn recht kon komen. Laat ons de spanning van het web voelen als we er aan slingeren. Misschien heeft Astro’s Playroom mij dan ook te veel verwend op gebied van haptische feedback.

Om even bij de controller te blijven is de mate waarin de triggers aan bod komen ook vrij beperkt. Tijdens het slingeren merk je dat er een beetje kracht op wordt gezet om weerstand te bieden, maar daar blijft het verder ook bij.

Verdict

Spider-Man: Miles Morales is ongetwijfeld een no-brainer voor iedereen die de Playstation 5 weet te bemachtigen. Het is een schitterende showcase van de nieuwe functionaliteiten en next-gen in zijn algemeen. Het verschil tussen de Playstation 4 en Playstation 5 versie is dag en nacht. Veel meer detail in alles om je heen en de straten van New York voelen ontzettend levendig aan met veel verkeer en heel, heel erg veel mensen op straat. Er zijn zo goed als geen laadtijden. De game start in minder dan 10 seconden op en fast-travel gebeurt in een fractie van een seconde.

Ja, de game is ontzettend kort. Alles doen duurt een uurtje of 12, plak er 2,5 uur achteraan voor New Game+ en je hoort je welverdiende *Pling* voor de Platinum Trophy.