Project Eve toont nieuwe gameplay tijdens Playstation Showcase

Shift Up, de Koreaanse ontwikkelaar laat nieuwe gameplay beelden van Project Eve zien tijdens de Playstation Showcase van 9 september 2021. De game komt naar de Playstation 5, maar er is nog geen releasedatum bekend gemaakt.

Project Eve is een actie avontuur game waarin je in de huid van Eve kruipt. De game oogt een beetje als een combinatie van alles wat Platinum Games ooit heeft ontwikkeld en beetje Devil May Cry.

Koreaanse games, of ja eigenlijk Aziatische games buiten Japan worden steeds populairder in het Westen. Vanuit Korea hebben we bijvoorbeeld Black Dessert al een tijdje. Diezelfde ontwikkelaars zijn ook bezig met Crimson Dessert en de reeds aangekondigde DokeV.