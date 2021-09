Insomniac werkt aan Wolverine game

De studio, bekend van onder andere de razend populaire Spider-Man game, heeft tijdens de Playstation Showcase event bekend gemaakt bezig te zijn met een Wolverine game.

Het is voor het eerst dat Wolverine de hoofdrol krijgt in een game sinds de release van X-men Origins: Wolverine in 2009. In juni maakte Insomniac bekend op zoek te zijn naar medewerkers voor een nieuw multiplayer project. Potentiële kandidaten moeten kennis hebben van melee combat, enemy en boss design.

Welk project het daar om gaat is niet duidelijk. Sony is overigens niet de enige publisher die bezig is met een Marvel game. Square Enix werkt aan Guardians of the Galaxy, die op 26 oktober zal verschijnen. Ook 2K werkt aan een Marvel game, genaamd Midnight Suns. Verder is Insomniac naast Wolverine ook nog bezig met Spider-Man 2 voor release in 2023.